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Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro kazanan asil ve yedek talihliler...

Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 12.09.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-43519 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Talilhliler iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro almaya hak kazandı. İşte kazanan asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro kazanan asil ve yedek talihliler...

Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Talilhliler iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro almaya hak kazandı. İşte kazanan asil ve yedek talihliler...

IPHONE 14 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER

IPHONE 14 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

APPLE WATCH 8 45 MM KAZANAN ASİL TALİHLİLER



APPLE WATCH 8 45 MM KAZANAN YEDEK TALİHLİLER



APPLE AİRPODS PRO KAZANAN ASİL TALİHLİLER



APPLE AİRPODS PRO KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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