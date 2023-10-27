Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro kazanan asil ve yedek talihliler...

Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Talilhliler iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro almaya hak kazandı. İşte kazanan asil ve yedek talihliler...
Algida Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Talilhliler iPhone 14 128 GB, Apple Watch 8 45 mm, Apple AirPods Pro almaya hak kazandı. İşte kazanan asil ve yedek talihliler...
IPHONE 14 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
IPHONE 14 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
APPLE WATCH 8 45 MM KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE WATCH 8 45 MM KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
APPLE AİRPODS PRO KAZANAN ASİL TALİHLİLER