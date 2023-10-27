300 mermi sıktı! Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük vahşet: Bowling salonunda etrafa mermi yağdırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ki Lewiston kenti büyük bir vahşete ev sahipliği yaptı.

Sadece 3 dakika kaldığı salondan ayrılan Card, daha sonra internet deposu olarak da kullanılan bir bara giriş yaptı.

FBI DEVREDE

Yine tüfeğini çıkartan ve etrafa ateş açan Robert Card, birçok kişinin ölümüne neden oldu. Maine polisi, iki saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 9'u ağır 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Maine Üniversitesi'nde mühendislik bölümünde mezun olan, şimdilerde ise ABD Ordusu Yedek Eğitim Birliği'nde ateşli silahlar eğitimi veren Robert Card'ın tekne ile Kanada'ya kaçtığı iddia edildi. FBI, Maine çevresinde katili yakalamak için çalışma başlattı.