PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mağazadan iç çamaşırı çaldı! Sebebini duyan inanamadı

Samsun'da bir genç mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çaldı. İç çamaşırı çalan şahıs yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alınırken hırsızlığın sebebi şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:24 Güncelleme 26 Ekim 2023, 16:34
Mağazadan iç çamaşırı çaldı! Sebebini duyan inanamadı

Samsun'da bir kişi kız a alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T.A. adlı genç mağazadan 4 bin lira değerinde kadın iç çamaşırı çaldı.

İÇ ÇAMAŞIRI ÇALAN ŞAHIS VE YANINDAKİ KIZLAR GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine T.T.A. ile yanında bulunan F.G. ve M.K. adlı kızlar gözaltına alındı.

HIRSIZLIĞIN SEBEBİNİ AÇIKLADI
T.T.A., kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çaldığını ileri sürdü.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T T.A. F.G. ve M.K. Denizevleri Polis tarafından ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Son dakika: İsrailli gazeteci Edy Cohen’den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze’yi İsrail’in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti!
Son dakika: BM’den 21 günün sonunda Gazze’de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler
SON DAKİKA