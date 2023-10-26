Mağazadan iç çamaşırı çaldı! Sebebini duyan inanamadı

Samsun'da bir kişi kız a alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çaldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T.A. adlı genç mağazadan 4 bin lira değerinde kadın iç çamaşırı çaldı.
İÇ ÇAMAŞIRI ÇALAN ŞAHIS VE YANINDAKİ KIZLAR GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine T.T.A. ile yanında bulunan F.G. ve M.K. adlı kızlar gözaltına alındı.
HIRSIZLIĞIN SEBEBİNİ AÇIKLADI
T.T.A., kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çaldığını ileri sürdü.