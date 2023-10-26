Canan Karatay en sağlıklı besin diye tarif vermişti! Hasadı resmen başladı

Lahana Seçimi
Lahana turşusu yapımının ilk adımı doğru lahana seçimidir. Lezzetli ve kaliteli bir turşu için aşağıdaki faktörlere dikkat edin:
Lahana yaprakları parlak ve canlı yeşil renkte olmalıdır.
Lahana sert olmalı, ezilmiş veya çürümüş bölgeleri olmamalıdır.
Lahana sapı taze ve yeşil renkte olmalıdır.
Lahana Turşusunun Faydaları
Lahana turşusu sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da birçok fayda sağlar:
E Vitamini: Lahana turşusu, E vitamini açısından zengin bir kaynaktır ve cilt ile diş sağlığına katkıda bulunabilir.
Kalp Sağlığı: Kalp hastalıklarını önleme konusunda yardımcı olabilir.
Ağrı Kesici: Lahana turşusunun suyu, ağrı kesici etkisi ile bilinir.
Kolesterol Kontrolü: Kandaki kolesterol seviyelerini düşürebilir.
C Vitamini: Lahana, C vitamini bakımından zengindir ve soğuk algınlığına karşı direnç oluşturabilir.