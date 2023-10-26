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Canan Karatay en sağlıklı besin diye tarif vermişti! Hasadı resmen başladı

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlığa büyük fayda sağlayan bir besin olarak lahanayı öneriyor ve bu sebzeyi sık sık gündeme getiriyor. Lahana, lezzetli turşusuyla sıkça tüketilen bir sebze olmasının yanı sıra birçok sağlık yararı sunuyor. Lahana turşusu da bu sebzenin faydalarını artırabiliyor. İşte lahana ve lahana turşusuyla ilgili bilmeniz gerekenler!

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:56 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:56
Canan Karatay en sağlıklı besin diye tarif vermişti! Hasadı resmen başladı

Prof. Dr. Canan Karatay, lahananın dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden biri olduğunu vurguluyor. Karatay'ın önerdiği ve sağlıklı besinlerden biri olarak kabul edilen lahana sonbaharın gelişiyle birlikte toplanmaya başlandı. Peki, lahana neden bu kadar sağlıklı? İşte cevabı!

EN SAĞLIKLISI...

Kanseri Önler: Lahana, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltabilir.

Kalp Sağlığını Destekler: Kalp hastalıklarını önlemede etkili olan lahana, kalp dostu bir sebzedir.

Alzheimer Riskini Azaltır: Karatay'a göre, lahana alzheimer riskini azaltabilir. Bu, zihinsel sağlık için önemlidir.

Karaciğer Sağlığını Korur: Lahana, karaciğerin yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Şeker Düzeyini Düzenler: Şeker metabolizması üzerinde olumlu etkileri vardır ve şeker dengesini sağlamak için tüketilebilir.

Lahana Seçimi

Lahana turşusu yapımının ilk adımı doğru lahana seçimidir. Lezzetli ve kaliteli bir turşu için aşağıdaki faktörlere dikkat edin:

Lahana yaprakları parlak ve canlı yeşil renkte olmalıdır.
Lahana sert olmalı, ezilmiş veya çürümüş bölgeleri olmamalıdır.
Lahana sapı taze ve yeşil renkte olmalıdır.

Lahana Turşusunun Faydaları

Lahana turşusu sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da birçok fayda sağlar:

E Vitamini: Lahana turşusu, E vitamini açısından zengin bir kaynaktır ve cilt ile diş sağlığına katkıda bulunabilir.

Kalp Sağlığı: Kalp hastalıklarını önleme konusunda yardımcı olabilir.

Ağrı Kesici: Lahana turşusunun suyu, ağrı kesici etkisi ile bilinir.

Kolesterol Kontrolü: Kandaki kolesterol seviyelerini düşürebilir.

C Vitamini: Lahana, C vitamini bakımından zengindir ve soğuk algınlığına karşı direnç oluşturabilir.

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