Canan Karatay en sağlıklı besin diye tarif vermişti! Hasadı resmen başladı

Prof. Dr. Canan Karatay, lahananın dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden biri olduğunu vurguluyor. Karatay'ın önerdiği ve sağlıklı besinlerden biri olarak kabul edilen lahana sonbaharın gelişiyle birlikte toplanmaya başlandı. Peki, lahana neden bu kadar sağlıklı? İşte cevabı!