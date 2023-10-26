100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

KIVANÇ TALU KİMDİR? Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi . "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı

Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.