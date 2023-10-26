Konya modeli belediyecilik dünyaya örnek oluyor! Turkuvaz Medya İl Buluşmaları kapsamında gelişmeleri yakından inceledi

42 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yerel yönetimi olan Konya; dört mevsimin en güzel yaşandığı, binlerce farklı doğal, tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde taşıyan bir şehir.

Başkan Altay, 200 yıl boyunca Selçuklu Dârü'l Mülkü olan Konya'nın ilimin, bilimin, kültür ve sanatın da başkenti haline geldiğini belirterek, "Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir. Tarihin bizlere yüklediği hizmet etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Darü'l-Mülk Konya'mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde önceliğimiz oldu" dedi.