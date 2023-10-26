Aydın’da KYK yurdunda asansör kazası! Bakanlık açıkladı: Yurt müdürü açığa alındı

Olay, Işıklı Mahallesi'ndeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü.
Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş isimli kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.