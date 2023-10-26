Alevler köyü yuttu! Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 43 ev kül oldu: Alevler 5 saat süren uğraş sonucu söndürüldü

PARANIN KİTABINI YAZDI

Britney Spears'ın anılarını yazdığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabı, piyasaya çıktıktan sadece bir gün sonra 9 milyonluk satışla rekor kırdı. Spears'ın sadece bu kitaptan 25 milyon dolar kazanacağı açıklandı.





'KAZA'NDI!

Almanya'da geçirdiği kazadan yaralı olarak kurtulan Muş'un Varto nüfusuna kayıtlı iş adamı Deniz Özvural, yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. 2022-2023 yılında 20 kız öğrenciye verdiği burs sonucu aldığı hayır duasından dolayı kazayı atlattığını ifade eden Özvural, kız çocuklarının kendisine yaptığı dualarla hayatta kaldığını söyledi.

CİNAYET S'EFE'Rİ

Tokat Turhal'da annesi Aslıhan Güneş ile birlikte yaşayan Dursun Efe Andıç (12), geçen pazartesi bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Sırra kadem bastı. Kadın oğlunu evde göremeyince kayıp başvurusu yaptı. Kamera görüntülerinden Andıç'ın bisikletine ulaşıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan Umut G. (21), Andıç'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Cesedinin bisikletten 1 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlık alanda olduğunu söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İNTİHAR ETMEDİM

İzmir'de intihara kalkıştığı iddia edilen gelin Sıla Hepşenli, yoğun bakımdan çıktı. Söyledikleri bambaşkaydı: Aldığım aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullanınca fenalaştım. İntihar gibi bir düşüncem olmadı.

172 MİLYON DEVRETTİ

6+joker bilen çıkmayınca 172 milyon 135 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 37 bin 825'er, 3 bilenler 359'ar, 2 bilenler 34'er lira alacak.

2 TALİHLİYE 600'ER BİN

5+1 bilen 2 kişi, 601 bin 907'şer lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 371'er, 4+1 bilenler 688'er, 4 bilenler 97'şer, 3+1 bilenler 45'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak. PKK'YI iNiNDE VURDUK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini ve terör örgütüne ait 19 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekatı, "Bir gece ansızın" notuyla duyurdu. SON DERS!

MİT, PKK'nın sözde Hakurk eyaleti toplumsal alan sorumlusu 'Rozerin Şemzinan' kod adlı Sariye Atilla'yı adım adım takip etti. Nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. PKK'ya 2007'de katılan hainin Haftanin'de teröristlere sözde akademilerde ders verdiği belirlenmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN