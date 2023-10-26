Bursa’da tüyler ürperten olay: 6 aylık bebek evde ölü bulundu! Anne ve baba karakola götürüldü

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın 2. katında oturan R.Ç.-D.Ç. çifti, 6 aylık bebekleri A.A.Ç.'nin tepki vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal ederken, sağlık görevlileri 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç.'nin çelişkili ifade vermesinin ardından ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü.