Son dakika: Tekirdağ Şarköy’de deprem | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Tekirdağ Şarköy'de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 3.6 olarak bildirildi.
AFAD'dın yaptığı bilgilendirme şu şekilde:
Tekirdağ Şarköy'de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 3.6 olarak bildirildi.
AFAD'dın yaptığı bilgilendirme şu şekilde:
"Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Marmara Denizi - [13.22 km] Şarköy (Tekirdağ) Tarih:2023-10-26 Saat:20:18:24 TSİ Enlem:40.561 N Boylam:27.309 E Derinlik:10.72 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.10.26 21:13:35 38.3760 37.3980 5.0 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 21:09:28 37.3272 37.0590 7.4 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 20:59:11 37.9772 36.3477 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 20:45:32 36.7690 36.4208 8.7 -.- 1.7 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.26 20:22:57 37.9910 36.3645 14.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 20:18:24 40.5608 27.3045 5.0 -.- 3.6 3.3 KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.26 20:07:13 38.1957 38.3850 4.6 -.- 1.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.26 20:05:25 36.8160 26.4250 5.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.10.26 18:25:18 38.1670 37.5005 5.0 -.- 3.2 3.1 TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 18:24:39 37.2855 28.2500 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2023.10.26 18:14:20 37.3247 37.1430 1.4 -.- 1.8 1.8 CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 18:10:56 38.4962 31.5982 23.6 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel