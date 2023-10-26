SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Her eve lazım dedirten çiçek! Evin içindeki pis havayı saniyesinde yok ediyor

Günümüzde şehirlerimizde ve evlerimizde hava kirliliği giderek artıyor. Ancak, umutsuzluğa kapılmak yerine doğanın bize sunduğu çözümlerden birini hatırlamamız gerekiyor: bitkiler! Evimizde veya ofisimizde yetiştirebileceğiniz bazı bitkiler iç mekan hava kalitesini temizlemeye yardımcı olabiliyor. Evimizdeki veya ofisimizdeki hava kalitesini iyileştirmenin doğal ve zararsız bir yolunu arıyorsanız, iç mekan bitkileri kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:45 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:45
Her eve lazım dedirten çiçek! Evin içindeki pis havayı saniyesinde yok ediyor

İç mekan bitkileri sadece havayı temizlemekle kalmıyor aynı zamanda doğal ve şık bir dekorasyon unsuru olarak da dikkat çekiyor. İç mekânınızın hava kalitesini artırırken estetik bir dokunuş eklemek isterseniz bu bitkiler harika bir seçenek olabiliyor.

Barış Lilyumu: Kimyasal Maddeleri Filtreleme Yeteneği

Barış Lilyumu, evinizin havasını temizlemek için mükemmel bir seçenektir. Hava kirleticileri olan formaldehit, amonyak ve benzeni emebilir. Ayrıca göz alıcı beyaz çiçekleri ile de hoş bir dekoratif öğe sunar.

Aloe Vera: Temiz Hava ve Daha İyi Uyku

Aloe vera bitkisi, hava temizleme yeteneklerinin yanı sıra cilt bakımı için de kullanışlıdır. Aloe vera, formaldehit ve benzen gibi toksinleri filtreler. Bitkinin jeli, cilt problemlerini iyileştirmek için kullanılabilir.

Paşa Kılıcı: Zararlı Kimyasalları Emme Yeteneği

Paşa kılıcı bitkisi, formaldehit, ksilen ve toluen gibi zararlı kimyasalları emebilme özelliği ile bilinir. Bu bitki aynı zamanda düşük ışıklı alanlarda da yetişebilir.

Pothos: Hava Kirleticilerini Temizleme

Pothos bitkisi, birçok farklı hava kirleticisini temizleyebilme yeteneğine sahiptir, özellikle formaldehit. Ayrıca, suyu temizlerken kötü kokuları emebilir.

Areca Palmiyesi: Zararlı Kimyasalları Emerek Nem Seviyelerini Artırma

Areca palmiyesi, formaldehit, ksilen, amonyak ve toluen gibi zararlı kimyasalları emebilir. Ayrıca, nem seviyelerini artırarak iç mekânı nemlendirebilir.

Kauçuk Bitkisi: Kimyasal Maddeleri Filtreleme Yeteneği

Kauçuk bitkisi, formaldehit, amonyak ve benzen gibi kimyasal maddeleri filtreleme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda orta derecede doğal ışıkla yetişebilir.

Fikus: İç Mekânların Popüler Bitkisi

Fikus bitkisi, formaldehit, ksilen, amonyak ve trikloretilen gibi maddeleri absorbe edebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, genellikle iç mekanlarda tercih edilen bir bitkidir.

Çiçeklenen Spathiphyllum: Temiz Hava ve Zararlı Maddeleri Temizleme

Çiçeklenen Spathiphyllum bitkisi, formaldehit, ksilen, amonyak ve trikloretilen gibi kirleticileri temizleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, güzel beyaz çiçekler üretir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Son dakika: İsrailli gazeteci Edy Cohen’den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze’yi İsrail’in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti!
Son dakika: BM’den 21 günün sonunda Gazze’de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler
SON DAKİKA