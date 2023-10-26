Her eve lazım dedirten çiçek! Evin içindeki pis havayı saniyesinde yok ediyor

Areca Palmiyesi: Zararlı Kimyasalları Emerek Nem Seviyelerini Artırma
Areca palmiyesi, formaldehit, ksilen, amonyak ve toluen gibi zararlı kimyasalları emebilir. Ayrıca, nem seviyelerini artırarak iç mekânı nemlendirebilir.
Kauçuk Bitkisi: Kimyasal Maddeleri Filtreleme Yeteneği
Kauçuk bitkisi, formaldehit, amonyak ve benzen gibi kimyasal maddeleri filtreleme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda orta derecede doğal ışıkla yetişebilir.
Fikus: İç Mekânların Popüler Bitkisi
Fikus bitkisi, formaldehit, ksilen, amonyak ve trikloretilen gibi maddeleri absorbe edebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, genellikle iç mekanlarda tercih edilen bir bitkidir.
Çiçeklenen Spathiphyllum: Temiz Hava ve Zararlı Maddeleri Temizleme
Çiçeklenen Spathiphyllum bitkisi, formaldehit, ksilen, amonyak ve trikloretilen gibi kirleticileri temizleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, güzel beyaz çiçekler üretir.