Her eve lazım dedirten çiçek! Evin içindeki pis havayı saniyesinde yok ediyor

İç mekan bitki leri sadece hava yı temizlemekle kalmıyor aynı zamanda doğal ve şık bir dekorasyon unsuru olarak da dikkat çekiyor. İç mekânınızın hava kalitesini artırırken estetik bir dokunuş eklemek isterseniz bu bitkiler harika bir seçenek olabiliyor.

Barış Lilyumu: Kimyasal Maddeleri Filtreleme Yeteneği

Barış Lilyumu, evinizin havasını temizlemek için mükemmel bir seçenektir. Hava kirleticileri olan formaldehit, amonyak ve benzeni emebilir. Ayrıca göz alıcı beyaz çiçekleri ile de hoş bir dekoratif öğe sunar.

Aloe Vera: Temiz Hava ve Daha İyi Uyku

Aloe vera bitkisi, hava temizleme yeteneklerinin yanı sıra cilt bakımı için de kullanışlıdır. Aloe vera, formaldehit ve benzen gibi toksinleri filtreler. Bitkinin jeli, cilt problemlerini iyileştirmek için kullanılabilir.