PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? ŞOK market saat kaçta açılıyor?

ŞOK marketlerin hafta içleri günlerde çalışma saatleri, 08.30- 21.00 saatleri aralığıdır. Hafta sonları da aynı saat aralıkları ile hizmet verirler. ŞOK Marketlerden yalnızca bu saatlerin aralığında alışveriş yapılabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:20 Güncelleme 16 Şubat 2024, 00:20
ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? ŞOK market saat kaçta açılıyor?

ŞOK marketlerinin açılış saati, 08.30 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de olan tüm ŞOK Marketlerinin açılış saatleri 08.30'dur. Ancak bazı bölgelerde mağazaların yoğunluğuna bağlı olarak bu saat 09.00 olabilir.

ŞOK Marketlerde Çalışma Şartları Nelerdir?

ŞOK marketlerin çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

  • En az lise mezunu olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Daha önce market tecrübesi edinmiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 3 yıl boyunca tecil edilmiş olması gereklidir.

Bu şartlara ek olarak, ŞOK Marketlerde çalışmak isteyen kişilerin insanlar ile iletişimlerinin kuvvetli olması, sorumluluk almayı bilmesi, istekli ve motivasyon sahibi olmaları gereklidir. ŞOK market zincirleri, ayriyeten bünyesine eleman alırken o elemanların market sektöründe çalışmalarını sürdürmek adına ne kadar hevesli oldukları konusuna da dikkat eder.

ŞOK Market Reyon Görevlisi Ne İş Yapar?

ŞOK marketlerdeki reyon görevlileri, reyonlarda olan ürünlerin takibini yapan kişilerdir. Mağazaya mal sevkiyatı yapıldıktan sonra mağazadaki raflarda eksik olan tüm ürünlerin yerleştirilmesinden görevlilerdir. Ayrıca mağaza içinde olması gereken düzenin korunması için de dikkatli ve titiz davranmaları gereklidir.

ŞOK Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

ŞOK marketlere yapılmak istenen iş başvuruları, öncelikle online olarak ŞOK marketlerin resmi internet siteleri üzerinde yer alan "ŞOK'TA Kariyer" kısmından iş başvuru formunun doldurulması ile gerçekleşir. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup tamamlandıktan sonra kişilerin işe alım süreçleri başlar. Eğer başvuruda bulunmuş olan kişiler, doldurmuş oldukları formda beyan ettikleri bilgiler ile yeterli görülürlerse başvuru yaptıkları şube tarafından çağırılırlar ve işe alım süreci başlar.

ŞOK Market tarafından kişilere sunulmuş olan işe başvuru formunda yer alan bilgiler ise şöyle sıralanmıştır:

  • T.C. Kimlik Numarası
  • Adı
  • Soyadı
  • Cinsiyet Tercihi
  • Doğum Tarihi
  • Uyruk
  • Doğum Yeri
  • Öğrenim Durumu
  • Askerlik Durumu
  • Ehliyet Durumu /Ehliyet Tipi
  • Cep Telefonu
  • E-posta Adresi
  • Adres Bilgisi (İl, ilçe olarak bilgilerin verilmesi zorunludur.)
  • Çalışmak İstenilen Bölüm
  • Çalışmak İstenilen Görev
  • Çalışmak İstenilen İl
  • Çalışmak İstenilen İlçe
  • İş Tecrübeleri
  • Toplam Tecrübe Yılı
  • Şuan Aktif Olarak Çalışıyor musunuz? (Eğer bu soruya verilen cevap evet ise; Çalışılan İş Yerinin Adı, kişinin burada bulunduğu görevi, işe başlangıç tarihi bilgileri yazılmak zorundadır. Eğer şu an aktif olarak bir yerde çalışma durumu mevcut değilse en sondan başlamak üzere mevcut olan iş tecrübelerinin eklenmesi gereklidir. Ayrıca, kişilerin son çalıştıkları yerden ayrılma sebeplerinin esas olarak ne olduğu da birkaç cümle ile açıklanmalıdır.)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
İHH İnsani Yardım Vakfı
Galatasaray Sparta Prag’ı son dakikada mağlup etti
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Esra Erol’da harem kuran sahte Mehdi skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı
Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA