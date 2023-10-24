BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? BİM aktüel ürünler nelerdir? BİM saat kaçta açılıyor?

BİM'in hafta içi çalışma saatleri, 09.00- 21.00 aralığıdır. BİM zincir marketleri, hafta sonları da aynı saatlerde hizmet verirler. BİM marketlerinde çalışanlarının mesai saatleri, ortalama olarak 8 saattir. 12 saat boyunca açık olan BİM marketlerinde çalışanları, çok yoğun oldukları zaman bu çalışma saatinin üzerinde de mesai yapabilirler.

BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?