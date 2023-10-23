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Kazada ölen Buket Kaya Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın (21), Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:55 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:55
Kazada ölen Buket Kaya Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.

R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi.

Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


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