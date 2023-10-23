Kazada ölen Buket Kaya Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.