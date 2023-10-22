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Bu kadarı pes dedirtti! İzmir'de pet şişedeki sahte içki faciaya yol açtı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti. İsmail Nişan'ın evinde yapılan kontrolde sahte içki bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 23:04 Güncelleme 22 Ekim 2023, 23:04
Bu kadarı pes dedirtti! İzmir’de pet şişedeki sahte içki faciaya yol açtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bozyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Nişan'ı evde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Evde, pet şişede sahte içki bulundu.



Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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