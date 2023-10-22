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İstanbul Sarıyer'de mayın paniği!

Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu cismin, gemilerin çarpmaması için konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 17:16 Güncelleme 22 Ekim 2023, 17:16
İstanbul Sarıyer’de mayın paniği!

Olay, saat 14.15 sıralarında Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

Mayın sanıldı şamandıra çıktı



MAYIN SANILAN CİSİM TONOZ ŞAMANDIRASI ÇIKTI
Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı.

Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.


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