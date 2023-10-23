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Bu mesleklerde çalışanlar yandı! Listede bakın hangi işler var! 10 yıl içinde işsiz kalabilirsiniz

Teknoloji hızla gelişirken, birçok meslek dalı otomasyon veya dijitalleşme nedeniyle dönüşüyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde iş dünyasında önemli değişiklikler bekleniyor. İşte 10 yıl içinde yok olabilecek veya büyük değişikliklere uğrayabilecek meslekler...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:12 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:20
Bu mesleklerde çalışanlar yandı! Listede bakın hangi işler var! 10 yıl içinde işsiz kalabilirsiniz

1956 yılında başlayan ve günümüzde artan popülerliğe sahip olan yapay zeka, insanlarla aynı kalitede görevleri yerine getirebilme yeteneği ile büyük ilgi çekmektedir. Yeni bir rapora göre, Goldman Sachs tarafından yayınlanan ve yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gözler önüne seren bir rapor, ABD ve Avrupa'daki işlerin yaklaşık dörtte birinin yapay zeka tarafından etkilenebileceğini belirtmektedir. Bu raporda, yapay zekanın 300 milyon işi potansiyel olarak değiştirebileceği ifade edilirken, aynı zamanda yeni iş alanlarının da doğabileceği üzerinde durulmuştur. İşte detaylar...

BU MESLEKLERİ YAPANLAR DİKKAT

Yapay zekanın iş dünyasına etkileri göz önüne alındığında, bu değişim özellikle bazı belirli sektörlerde daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Yapay zeka tarafından etkilenecek iş dallarının yüzde 46'sını idari, yüzde 44'ünü yasal, yüzde 6'sını inşaat ve yüzde 4'ünü ise bakım ve onarım sektörü oluşturuyor.

Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla alakalı ortaya çıkardığı sorunların sanatçılar ile tasarımcıları kaygılandırdığı da biliniyor.

KAÇ MESLEĞİN YOK OLACAĞI BİLİNMİYOR

Oxford Üniversitesi'nde mesleklerin geleceği üzerinde uzmanlık yapan Carl Bedenikt Frey, üretici yapay zekadan kaynaklı kaç mesleğin yok olacağını bilmenin hiç kolay olmadığını belirtti.


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