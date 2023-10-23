Bu mesleklerde çalışanlar yandı! Listede bakın hangi işler var! 10 yıl içinde işsiz kalabilirsiniz

1956 yılında başlayan ve günümüzde artan popülerliğe sahip olan yapay zeka, insanlarla aynı kalitede görevleri yerine getirebilme yeteneği ile büyük ilgi çekmektedir. Yeni bir rapora göre, Goldman Sachs tarafından yayınlanan ve yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gözler önüne seren bir rapor, ABD ve Avrupa'daki işlerin yaklaşık dörtte birinin yapay zeka tarafından etkilenebileceğini belirtmektedir. Bu raporda, yapay zekanın 300 milyon işi potansiyel olarak değiştirebileceği ifade edilirken, aynı zamanda yeni iş alanlarının da doğabileceği üzerinde durulmuştur. İşte detaylar...