Dünyanın en kolay işini buldu paraya para demiyor! Bu işi yapan cebine servet koyuyor! ’Hayalimdeki iş’

Dünyanın en kolay işi olabilir! Genç kadın hem çok sevdiği hayvanlarla yakından ilgileniyor hem de büyük paralar kazanıyor! Aylık kazancı ağızları açık bıraktı! 24 yaşındaki Olivia Thompson sosyal medyadan yaptığı işi anlatınca bir anda gündem oldu. İşte detaylar...

KENDİ İŞİNİ KURDU PARAYA PARA DEMİYOR 24 yaşındaki Olivia Thompson İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde yaşaıyor. Kazancını düğünlerde köpek bakıcılığı yaparak kazanan genç kadın ayda 2.5 bin sterlin (yaklaşık 85 bin TL) kazandığını döylüyor. Bu ilginç mesleğini ise "hayalimdeki iş" olarak tanımlıyor.