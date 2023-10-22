Dünyanın en kolay işini buldu paraya para demiyor! Bu işi yapan cebine servet koyuyor! ’Hayalimdeki iş’

Dünyanın en kolay işi olabilir! Genç kadın hem çok sevdiği hayvanlarla yakından ilgileniyor hem de büyük paralar kazanıyor! Aylık kazancı ağızları açık bıraktı! 24 yaşındaki Olivia Thompson sosyal medyadan yaptığı işi anlatınca bir anda gündem oldu. İşte detaylar...
KENDİ İŞİNİ KURDU PARAYA PARA DEMİYOR
24 yaşındaki Olivia Thompson İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde yaşaıyor. Kazancını düğünlerde köpek bakıcılığı yaparak kazanan genç kadın ayda 2.5 bin sterlin (yaklaşık 85 bin TL) kazandığını döylüyor. Bu ilginç mesleğini ise "hayalimdeki iş" olarak tanımlıyor.
Düğünlerde köpek refakatçiliği yaparak gelir elde eden Thompson, her zaman bir düğün planlamacısı olmayı hayal ettiğini belirtti. Ancak sektörde deneyimsiz olduğunu fark edince kendi yolunu çizmeye karar verdi. Üç haftalık bir çalışmanın ardından köpeklerle olan sevgisini düğünlerle birleştirerek kendi işini kurduğunu dile getiren Thompson, mesleğine duyduğu sevgiyle işini keyifle sürdürüyor.