Akşam üstü sürünce kolejen etkisini 2 katına çıkarıyor! Tek damlası kırışıklıkları spatula gibi düzleştiriyor

Cildinizin sağlığı ve gençliği için kolajen üretimi büyük bir öneme sahiptir. Yaş aldıkça bu üretim azalır ve ciltte yaşlanma belirtileri belirgin hale gelir. Ancak, cilt bakım rutininizi doğal yağlarla destekleyerek bu sorunu hafifletebilirsiniz. İşte bazı doğal yağların cilt bakımı nıza sağladığı faydalar...

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmada etkili olan güçlü bir nemlendiricidir. Cildi onarırken hücre yenilenmesine de destek olur. Bu yağ, cildin nemini korumaya yardımcı olarak erken kırışıklıkları önler.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, E vitamini açısından zengin bir doğal yağdır. Cildi onarır, yeniler ve sıkılaştırır, böylece daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kırışıklıkları azaltır ve cildi nemlendirir.

Shea Yağı: Shea yağı cildi temizler, yağ ve kir kalıntılarından arındırır. A vitamini bakımından zengin olan bu yağ, cildi sıkılaştırır, sarkmaları engeller ve göz çevresi kırışıklıklarını azaltır.