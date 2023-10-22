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Cinayette hacker detayı! Tuzla'da yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Tuzla'daki boş bir arazide yarısı toprak içinde, yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş şekilde bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ekim TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Cinayette hacker detayı! Tuzla’da yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Tuzla'daki boş bir arazide yarısı toprak içinde, yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş şekilde bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü. Çıplak halde gömülen cesedin Muhammet B.'ye ait olduğu bir kısmının hayvanların eşeleyerek dışarı çıkarması sonucu vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. İncelemede yaklaşık 1 hafta önce dövülerek ve boynu kırılarak öldürülen Muhammet B.'nin hacker olduğu iddia edildi.

İŞÇİ MİNİBÜSÜ TANKERE ÇARPTI
Kayseri Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan H.Ö'nün kullandığı minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüste bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkartılan yaralılar ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



166 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+joker bilen çıkmayınca 166 milyon 322 bin 136 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 93 bin 545 lira, 4 bilenler 4 bin 688 lira, 3 bilenler 348 lira, 2 bilenler ise 34 lira alacak.



SU SAVAŞI!
Dünyanın en özel tatil beldelerinden Bodrum'da isyan büyüyor. İki barajı da kuruyan Bodrum'da halk susuzluktan kırılıyor. En alt seviyelere düşen Geyik Barajı'ndan Bodrum'a su basılmasına Milas'ın köylüleri ateş püskürdü: "Biz de susuzuz. Zaten az kalan suyumuzu Bodrum'a basıyorlar. Bodrum'dakiler insan, biz değil miyiz? Yunanistan'dan gelmedik. Hani köylü milletin efendisiydi. Köylü üretmezse Bodrum'dakiler ne yiyecek! Suyumuzu Bodrum'a vermek istemiyoruz." Bodrum Belediyesi'nin hiçbir yatırım yapmaması, çürüyen alt yapıyı görmezden gelmesi nedeniyle Bodrum halkı da tepkili. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ—MİKAİL ZEYBEK)



KÖR EDEN YUMRUK
İstanbul Fatih'te arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Ali Rıza S, yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle kör oldu. Taktığı gözlüğün camının parçalanmasıyla bir gözü kanlar içerisinde kalan genç kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 2 ameliyat ve 5 operasyon geçiren gencin gözü kurtarılamadı. Savcılık şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı. (Atakan IRMAK)



TERAPİNİN OSCARI TÜRK PSİYATRİSTE
Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği Ödülü (EABCT) Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar'a verildi. Terapinin Oscar'ı olarak anılan ödülün sahibi olan Prof. Dr. Türkçapar; "Her yıl Avrupa çapında bu ödül bir psikiyatriste veriliyor. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu oldum. Dünyada son yıllarda bu psikoterapi yöntemi daha çok tercih ediliyor. Psikolojik ilaçlar o an için iyi sonuç verse de insanda düşünce kalıpları değişmedikçe sorun yeniden ortaya çıkabiliyor. Bilişsel terapi ile düşünce kalıpları değiştirilip, sorunun kaynağına iniliyor. İngiltere'de ilaç kullanımının ekonomik yükünün ağır olduğu görüldüğü için 20 yıldır İngiliz hükümeti birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bilişsel terapiyi sunuyor" dedi. (Gül KİREKLO)



KRALİYET KORKUSU
Suits'in yaratıcısı Aaron Korsh, geçtiğimiz ay Kraliyet Ailesi'nin diziye nasıl müdahale ettiğini açıklamıştı. Meghan Markle'ın 2016'da Prens Harry ile aşk yaşamaya başlamasından sonra yapılan baskıların, yapımcıları korkuttuğu belirtildi. Birçok yapımcının Markle ile çalışmak istediği ama baskılardan korktuğuna dikkat çekildi.



AYBÜKE YAŞASIN
Hatay'da Semiha ve Sedat Uyrum çiftinin 13 ay önce SMA hastası ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan ikizler, Kahramanmaraş'ta hastaneye nakledildi. Asrın felaketinde solunum cihazı durunca, Amine hayatını kaybetti. Aile, SMA dolandırıcıları yüzünde kampanya yüzde 11'de kalınca isyan etti. Yaşadığı süreci anlatan anne Semiha Uyrum, "Kampanyamız valilik izinli, ocak ayında başlatıldı. Maalesef çok yavaş ilerliyor. Bebeğimiz, fazla sesi duyulmamış bir bebek. Hatay Valiliği tarafından iznimiz çıkmıştı. Şu anda depremden dolayı Kayseri'deyiz. Mücadelemize burada devam ediyoruz. İkiz kardeş olarak dünyaya gelmişlerdi. Birini deprem gününde maalesef kaybettik. Kampanyamız tamamen şeffaf ve güvenilir bir kampanyadır. Güvenilirlik açısından sizlerden destek bekliyoruz. Bizim de evladımız yürüsün, koşsun ve oynasın istiyoruz. Biz evladımızı kaybetmek, kara toprağa vermek istemiyoruz. Bir evlat acısı yaşadık. Aybüke'nin de acısını yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.



'SAY'GISIZLAR
Filistin için barış çağrısında bulunan piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki konserleri iptal edildi. Say karara tepki gösterdi. Kendisine destek veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek i istiyorlar" dedi.



ÖZGÜRLÜK SEVİNCİ
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ı sınırda karşıladı. Ailesine kavuşmasını sağladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.



TOPLU DESTEK
İngiltere'nin köklü derbilerinden biri olan Liverpool- Everton maçı, duyarlılıkla dolu bir anıyla taçlandı. Liverpool'un ev sahibi olduğu Anfield Stadyumu'nda gerçekleşen Merseyside derbisinde tribünler, İsrail-Filistin savaşıyla sarsılan Gazze'ye destek mesajlarıyla dolup taştı. Liverpool taraftarları, üzerinde "Tanrı aşkına Gazze'yi koruyun" yazan büyük bir pankart açtı. Filistin halkının yanında olduklarını kanıtladı. Taraftarlar maç boyunca Filistin bayraklarını salladı.

'DOG' ARTIK
A Milli Takım'ın da efsane isimlerinden Nihat Kahveci ve eşi Fulya Kahveci, köpeklerinin ölümü üzerine adeta sinir krizi geçirdi. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıyer Belediyesi'ne tepki gösterdi. ''Evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü. Yeter artık, yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık'' diye isyan etti.

MUCİZE ÜÇLÜ
Karaman'da Buse Koçak, tüp bebek tedavisiyle üçüz kızlarını kucağına aldı. Şimdi 2. yaş günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı. "Hayatta kalmaları mucize" ifadesini kullandı. Baba Mehmet Koçak "Zorlu süreçlerden geçtik. Çok şükür kızlarımız 2 yaşına geldi" sözleriyle sevincini paylaştı.

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