Cinayette hacker detayı! Tuzla’da yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Tuzla'daki boş bir arazide yarısı toprak içinde, yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş şekilde bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü. Çıplak halde gömülen cesedin Muhammet B.'ye ait olduğu bir kısmının hayvanların eşeleyerek dışarı çıkarması sonucu vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. İncelemede yaklaşık 1 hafta önce dövülerek ve boynu kırılarak öldürülen Muhammet B.'nin hacker olduğu iddia edildi.

İŞÇİ MİNİBÜSÜ TANKERE ÇARPTI

Kayseri Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan H.Ö'nün kullandığı minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüste bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkartılan yaralılar ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.