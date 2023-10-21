Kültür ve lezzet şehri Gaziantep! Gazaintep’e yolu düşenlerin seyahat edebileceği çok sayıda rota bulunuyor | İşte bunlardan bazıları...

Rumkale: Fırat nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerindedir. Bir yarımada üzerinde bulunduğu ve yarımadanın da hendek ile bağlantısı kesildiği için, ulaşım Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine 25 km uzaklıktaki kasaba köyünden veya Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden tekneler ile yapılıyor.

GÜMRÜK HANI

Geleneksel Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı han mimarisi özellikleri taşımakta. Hanın zemin katındaki mekânlar depo ve ahır, üst katta yer alan odalar ise yolcuların kalması için yapılmış. Gaziantep'teki 18 han yapısından biri olan yapı, eski kent merkezinde bulunduğu konum itibariyle, turistik ve iş gezisi amacıyla gelecek tüm insanların tercih edeceği bir merkez konumunda.