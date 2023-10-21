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Kültür ve lezzet şehri Gaziantep! Gazaintep’e yolu düşenlerin seyahat edebileceği çok sayıda rota bulunuyor | İşte bunlardan bazıları...

Doğal güzellikleri, tarihi yapıları, müzeleri ve antik kentleri ile tam bir turizm merkezi olan Gaziantep, aynı zamanda bir gastronomi şehri. Gazaintep’e yolu düşenlerin seyahat edebileceği çok sayıda rota bulunuyor. İşte bunlardan bazıları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Kültür ve lezzet şehri Gaziantep! Gazaintep’e yolu düşenlerin seyahat edebileceği çok sayıda rota bulunuyor | İşte bunlardan bazıları...

Rumkale: Fırat nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerindedir. Bir yarımada üzerinde bulunduğu ve yarımadanın da hendek ile bağlantısı kesildiği için, ulaşım Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine 25 km uzaklıktaki kasaba köyünden veya Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden tekneler ile yapılıyor.

GÜMRÜK HANI
Geleneksel Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı han mimarisi özellikleri taşımakta. Hanın zemin katındaki mekânlar depo ve ahır, üst katta yer alan odalar ise yolcuların kalması için yapılmış. Gaziantep'teki 18 han yapısından biri olan yapı, eski kent merkezinde bulunduğu konum itibariyle, turistik ve iş gezisi amacıyla gelecek tüm insanların tercih edeceği bir merkez konumunda.



GAZİANTEP KALESİ
Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisidir. Kale heybeti ve bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde, Alleben Deresi'nin güney kenarında, yaklaşık 25-30 metre yükseklikte görülebilen bir tepe üzerindedir. İlk olarak Roma Dönemi'nde höyük üzerinde bir gözetleme kulesi olarak yapılmış, bugünkü biçimini ise 'Kaleler Mimarı' olarak adlandırılan Bizans İmparatoru Justinyanus döneminde MS. VI. yüzyılda almıştır. Kale çapı yaklaşık 100 metre, çevresi 1200 metre olan gayrı muntazam dairesel bir şekle sahiptir. Kale bedenleri üzerinde 12 adet kule mevcuttur.


KARKAMIŞ ANTİK KENTİ
Karkamış ilçesi yakınında yapılan kazılar sonucunda bulunan kabartmalar, M.Ö. bin yıl başlarındaki yaşam biçimine, giysilerine ve kültürüne ışık tutmakta. Karkamış kabartmalarının büyük çoğunluğu bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte.



ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ
Sanat tarihçileri ve arkeologlar kadar tarihe ve kültüre meraklı her yaştan ziyaretçi için çok önemli ve gözde bir müze. Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen mozaiklerin kapladığı alan bakımından, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olarak bilinmekte. Çağımızın en önemli arkeolojik keşiflerinden olan Zeugma Antik Kenti'nden çıkartılan, toplamda 2 bin 500 metrekarelik bir alan kaplayan ve bu dönemde sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerini meydana getiren mozaiklerin haricinde, yine Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede görmek mümkün.



BAKIRCILAR ÇARŞISI
Birçok el sanatı esnafının üretim yaptığı bir çarşılar kompleksinden oluşan Gaziantep Bakırcılar Çarşısı; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile bizlere başka bir dönemden kesitler sunmakta. Çarşıda bakırcılık yoğun bir şekilde yapılmakta.



ŞAHİNBEY MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ
Şahinbey sınırları içerisinde bulunan Gaziantep Savaş Müzesi, yapılan restorasyon sonrasında, 'Şahinbey Milli Mücadele Müzesi' olarak yeniden projelendirilmiş. Gaziantep'in direniş destanı tüm yönleriyle, etkili sunum alanları ve bu mücadelenin ruhunu taşıyan destansı bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulmuş.



HAMAM MÜZESİ
Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Hamam Müzesi, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet vermiştir. Vakfiyesine göre, 1577 tarihinde yapıldığı anlaşılmakta. 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak, Gaziantep hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülmüş.

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