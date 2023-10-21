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Fenomen Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu...

Lüks hayatıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında 4 ayrı soruşturma başlatıldı. Çiftin yıllar içindeki değişimi ise inanılmazdı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Fenomen Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, görgüsüzlükte zirve yaptı. Jetler, yatlar, katlar, pırlantalar dolarlar derken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düğmeye bastı. MASAK; 3 naylon şirkete ulaştı.

Toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı vurgulandı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 4 suçtan soruşturma başlatıldı. Çiftin ve akrabalarının mal varlıkları dondurulurken ikilinin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Polat ailesinin yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Dilan Polat'ın şimdiki hali ve eski hali arasındaki farkı görenler gözlerine inanamadı.

Engin Polat da ondan farksızdı. Engin Polat'ın annesi, babası ve kardeşinin eski fotoğrafları ise estetiğin aile boyu olduğunu kanıtladı!

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