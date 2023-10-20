Gaziosmanpaşa’da kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Direksiyon başında duran şoför, kamyoneti durdurmayı başaramayınca kamyonet yol kenarında duran bir kişiye ve konteynerlere ardından da park halindeki 4 otomobile sonra bir binaya çarparak durabildi.

Kaza sonrası sokakta kısa süreli panik yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı görüp olay yerinde yaralılara yardım eden Cahit Eren, "Ben dükkanımın önünde otururken rampadan çok süratli bir kamyonun geldiğini fark ettik. Muhtemelen freni patladı. Kamyonet çöp konteynerlerine vurdu. Bir yaralı çöpün kenarında bekleyen bir kişiyi araya sıkıştırmıştı. Bacaklarında bayağı bir hasar vardı. Kamyoneti kullanan kişinin de sol bacağında hasar vardı. 4 araçta da hasar vardı" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kamyonetin aşağıya doğru gitmesi ve binanın duvarına çarpıp durması ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.