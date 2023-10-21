Uzmanlar duyurdu! Meğer sürekli geç kalanlar yüksek zekaya sahipmiş! İşte dahi insanların 7 davranışı

Uzmanlar, yüksek zekanın sadece matematiksel veya sözel yeteneklerle sınırlı olmadığını ve farklı zeka biçimlerini içerdiğini vurguluyor. Yüksek zekaya sahip bireyler bazen toplumda uyumsuz veya farklı olarak algılanabilirler. Farklı düşünce biçimleri, yoğun merak, ve toplumun kabul ettiği normlardan sapma, bu kişilerin daha farklı görünmelerine neden olabilir. Bu farklılık, bazen hoş görülmediği gibi, kişinin kendisini ifade etmesini de zorlaştırabilir.Belikde farkında olmadığınız bazı davranışlar oldukça zeki biri olduğunuzun göstergesi olabilir. İşte dahi olduğunuzu gösteren 7 davranış...