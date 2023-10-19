Cani baba! Erkek arkadaşı var diye kızının saçını kazıdı

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol 'da yine gündemi belirledi. Ayşe Yalçın , 17 yıllık eşi C.Y''dan boşanmak istediğini dile getirerek Erol'dan yardım istedi. Kadının eşi ile ilgili anlattıkları sunucu dahil izleyicileri şoke etti. "Kocam kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrendi. Kızımın evde ellerini ayaklarını koli bandıyla bantladı.





Evladımın çığlıklarını duydum. Ben yetişene kadar kızımın saçlarını kesti. Eve geldiğimde M.'yi yerde buldum. Bir elinde bıçak bir elinde sigara. Kızımın kafasına tiner dökmüş. 15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim C'den oğlum Yunus'u da kurtarmak istiyorum" dedi.



Olayın ardından kızını hastaneye götüren anne, eşini şikayet etmek yerine kızının merdivenlerden düştüğünü söylediği için pişman olduğunu belirtti. Cani baba, canlı yayına bağlanarak kızına işkence uyguladığını itiraf etti. "Çocuğun kızımın saçlarını kokladığını görünce bütün saçlarını kestim" ifadesini kullandı. Tutuklandı.