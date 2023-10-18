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Liste açıklandı: Türkiye'de hangi burçtan kaç kişi var? Bakın 1. sırada hangi burç var! 7.5 milyon...

Koç, Akrep, Yengeç, Boğa, Kova, Oğlak, İkizler, Balık, Terazi, Başak, ve Aslan... Türkiye'de hangi burçtan kaç kişi olduğu merak edilen bir konu haline gelmişti. Artık bu konuda net verilere ulaşıldı ve Türkiye'de en fazla temsil edilen burçlar sıralandı. İşte bu sıralama:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:43 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:43
Liste açıklandı: Türkiye’de hangi burçtan kaç kişi var? Bakın 1. sırada hangi burç var! 7.5 milyon...

Türkiye'de hangi burçtan kaç kişi var belli oldu. İstatisliğe göre 7.2 milyonla en çok Koç burcu insan bulunuyor. En az ise 47 milyon ile Yay burcu listenin en son sırasında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok ve en az bulunan burçlar listesi...

TÜRKİYE'DE HANGİ BURÇTAN KAÇ KİŞİ VAR?

➡KOÇ: 7.2 Milyon

➡BOĞA: 7.5 Milyon

➡İKİZLER: 6.7 Milyon

➡YENGEÇ: 8.6 Milyon

➡ASLAN: 5.8 Milyon

➡BAŞAK: 6.5 Milyon

➡TERAZİ: 6 Milyon

➡AKREP: 5 Milyon

➡YAY: 4.7 Milyon

➡OĞLAK: 10.5 Milyon

➡KOVA: 7.6 Milyon

➡BALIK: 8 Milyon


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