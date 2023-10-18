Liste açıklandı: Türkiye’de hangi burçtan kaç kişi var? Bakın 1. sırada hangi burç var! 7.5 milyon...

Türkiye'de hangi burçtan kaç kişi var belli oldu. İstatisliğe göre 7.2 milyonla en çok Koç burcu insan bulunuyor. En az ise 47 milyon ile Yay burcu listenin en son sırasında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok ve en az bulunan burçlar listesi...