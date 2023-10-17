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Marmaray'da doğal gaz alarmı! TCDD açıkladı

TCDD Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi. Seferler daha sonra normale döndü.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:02 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:05
Marmaray’da doğal gaz alarmı! TCDD açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
TCDD'den daha sonra yapılan açıklamada, "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.


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