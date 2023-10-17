Hakiki zeytinyağı hangisi? Gerçeğini bu yöntemle bir bakışta anlayacaksınız! Marketten bakkaldan sakın bu rengini almayın!

Marketlerden zeytinyağı alırken hangi zeytinyağının hakiki olup olmadığı konusunda hep şüphede kalırız. Genellikle renginden anlamaya çalışırız. Peki ama Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağını artık bir bakışta anlayabilirsiniz. İşte bu yöntem sayesinde gerçek zeytinyağını hemen tanıyacaksınız.

Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz zeytinyağının hakiki olup olmadığını anlayabiliriz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım! Yukarıdaki görselde yer alan bardaktaki yağlar soldan itibaren sırasıyla erken hasat, taze yağ ve dinlendirilmiş yağ. İşte bu üç yağ çeşidinin farkları...