Hakiki zeytinyağı hangisi? Gerçeğini bu yöntemle bir bakışta anlayacaksınız! Marketten bakkaldan sakın bu rengini almayın!

Marketlerden zeytinyağı alırken hangi zeytinyağının hakiki olup olmadığı konusunda hep şüphede kalırız. Genellikle renginden anlamaya çalışırız. Peki ama Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağını artık bir bakışta anlayabilirsiniz. İşte bu yöntem sayesinde gerçek zeytinyağını hemen tanıyacaksınız.
Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz zeytinyağının hakiki olup olmadığını anlayabiliriz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım!
Yukarıdaki görselde yer alan bardaktaki yağlar soldan itibaren sırasıyla erken hasat, taze yağ ve dinlendirilmiş yağ. İşte bu üç yağ çeşidinin farkları...
İŞTE GERÇEK ZEYTİNYAĞI...
Sol başta yer alan yağ, olgunlaşan fakat henüz kararmaya başlamamış yağdan elde edilir. Rengi çoğunlukla yeşil olan erken hasat şeklinde adlandırılan yağ, toplanan zeytinin toplanmasının üzerinden 4 saat geçmeden hemen sıkılarak yağının çıkarılmasıyla oluşur. Zeytinin bu halinin kullanılmasıyla meydana gelen bu yağ içlerinde mineral seviyesi en yüksek olandır. Fakat maliyeti yüksek olması nedeniyle satış fiyatı daha yüksektir.