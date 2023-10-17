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"Paraları yurt dışına kaçırabilirler" Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlığına el konulmuştu! MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak'tan ilginç açıklamalar...

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve "vergi kaçırma" iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, ilginç açıklamalar yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ekim TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 01:32
Paraları yurt dışına kaçırabilirler Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlığına el konulmuştu! MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak’tan ilginç açıklamalar...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Enercii şarkısıyla bir anda herkesin tanıdığı isim olan Dilan Polat ve eşi hakkında "suç örgütü" soruşturması başlatıldı. MASAK raporunda, kara para akladığı ortaya çıkan Dilan Polat'ın vergi kaçırdığı da kesinleşti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, ilginç açıklamalar yaptı: El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulması gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde paraları yurt dışına kaçırabilirler."



AĞIR KARAR
Japonya'nın en büyük havayolu şirketi Japan Airlines, sumo güreşçilerinin uçağı uçuramayacak kadar ağırlık yapması üzerine ek sefer düzenlemek zorunda kaldı. Ek sefer kararı, geçen perşembe 27 sumo güreşçisinin yolcu listelerinde olduğu görüldükten sonra alındı.



KANIMIZ DONDU!
Aydın Bozdoğan'da Esra Çelen (23), bir süredir lösemi hastalığı ile mücadele ediyordu. Genç kız son dönemde hastalığının ilerlemesinin ardından tedavi görmeye başladı. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmemek için ilik nakli de olan genç kız, dün sabah hayatını kaybetti. Esra Çelen, Güneyyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Esra Çelen'in babası Yılmaz Çelen'in (43) de aynı hastalığa yakalandığı ve 2020'de Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Lösemi hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayat bazen sizi sınar. Bizi de sınıyor" demişti.

BELKİ SENSİN
Hayatını kaybeden Esra Çelen'in ablası Ebru Çelen'in de 16 yaşında lösemi hastalığına yakalandığı, 2020 yılında babası ile aynı hastanede tedavi gördüğü, yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattığı ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında "Belki sensin, bilemezsin" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.



NE YAPTIN BERİVAN
23 yaşındaki Berivan Yıldırım, polis aracına çarpıp 1 kişinin ölümüne yol açtı. Olaydan önce ise alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Esenler TEM Otoyolu'nda Ferdi Ağdaş (43), 8 ay önce otomobiliyle bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen polis ekibi, emniyet şeridinde işlem yapmaya başladı. Ancak o esnada Berivan Yıldırım (23), otomobiliyle polis aracına arkadan çarptı.

Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan Yıldırım, dün duruşmaya çıktı. Duruşmada dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, Yıldırım'ın asli kusurlu olduğu kaydedilirken, sanık sürücünün olay meydana gelmeden önce alkol aldığı görüntüler de gün yüzüne çıktı.



BU ACININ TE'LAF'İSİ YOK
İstanbul Kadıköy'de evlilik hazırlığındaki kız arkadaşıyla yürüyen Davut Atakov (23), laf atma yüzünden tartıştığı Ali K.Ş. tarafından kalbinden bıçaklanarak katledildi. Yakalanan katil zanlısının 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ali K.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davut Atakov'un kardeşi Eyüp Atakov, "Ağabeyim evlilik hayali kuruyordu. Yuva kurmak istiyordu. Hala şoktayız. Onun öldüğüne inanmak istemiyorum. Hiç tanımadığı biri onu hayattan kopardın. En ağır cezayı alsın istiyorum" dedi. (Huzeyfe ATICI)



SON DERECE VAHŞET
Denizli'de yaşayan Anıl Alperen Yılmaz (18), 6 gün önce kayıplara karıştı. Dün ise Çürüksu Deresi'nde vatandaşlar, çıplak halde cansız bedeniyle karşılaştı. Elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden silahla vurulduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili Anıl Alperen soruşturma başlattı.


159 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 159 milyon 701 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 32 bin 933'er, 4 bilenler 5 bin 158'er, 3 bilenler 362'şer, 2 bilenler 34'er lira alacak.



BİR TALİHLİYE 364 BİN LİRA
10 bilen bir kişi, 364 bin lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 413'er, 8 bilenler 629'ar, 7 bilenler 123'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

SKANDALA NİŞAN
Mardin'de 8 yaşındaki kız ile 9 yaşındaki amcasının oğluna nişan yapıldı. Çocuklar korumaya alındı.

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