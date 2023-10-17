"Paraları yurt dışına kaçırabilirler" Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlığına el konulmuştu! MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak'tan ilginç açıklamalar...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Enercii şarkısıyla bir anda herkesin tanıdığı isim olan Dilan Polat ve eşi hakkında "suç örgütü" soruşturması başlatıldı. MASAK raporunda, kara para akladığı ortaya çıkan Dilan Polat'ın vergi kaçırdığı da kesinleşti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak , ilginç açıklamalar yaptı: El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulması gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde paraları yurt dışına kaçırabilirler."





KANIMIZ DONDU!

Aydın Bozdoğan'da Esra Çelen (23), bir süredir lösemi hastalığı ile mücadele ediyordu. Genç kız son dönemde hastalığının ilerlemesinin ardından tedavi görmeye başladı. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmemek için ilik nakli de olan genç kız, dün sabah hayatını kaybetti. Esra Çelen, Güneyyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Esra Çelen'in babası Yılmaz Çelen'in (43) de aynı hastalığa yakalandığı ve 2020'de Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Lösemi hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayat bazen sizi sınar. Bizi de sınıyor" demişti.

BELKİ SENSİN

Hayatını kaybeden Esra Çelen'in ablası Ebru Çelen'in de 16 yaşında lösemi hastalığına yakalandığı, 2020 yılında babası ile aynı hastanede tedavi gördüğü, yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattığı ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında "Belki sensin, bilemezsin" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.