"Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım!" Herkese akıl veren Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu bomba açıklamalar yaptı

Yalancı insanların soyadını alamam.

Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.

'KARIM BUNU ASLA ÖĞRENMEMELİ' DEDİ

Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana 'karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu. Tabii kendi usta oyuncu. Maalesef yaşananlar o kadar acı verdi ki, o bu acıyı hiç hissetmedi.