"Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım!" Herkese akıl veren Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu bomba açıklamalar yaptı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin hikayesinin yeni detayları ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin hikayesinin yeni detayları ortaya çıktı.
Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın yıllardır ikizlerinden haberi olduğunu ama o inkar yolunu seçtiğini söyledi. İşte Duygu Nebioğlu'ndan bomba açıklamalar:
Anlatılanlardan sonra çocukluğumu hatırlamaya başladım. Çok karanlık, güneşsiz odalarda kaldık. Şans eseri dayımı buldum, Cumhur Ormancı ve onunla görüşmeye başladım.
ÇOK ÜZÜLDÜM, YIKILDIM
Metin Akpınar'ın gerçek babam olduğunu şöyle öğrendim; Dayım, bana 'senin baban bir komedyen' dedi. Ben de 'Metin Akpınar mı?' dedim. 'Sen bunu nasıl biliyorsun' diye sordu. Ben de; Kardeşimle aramızda boy farkı var birbirimize 'Metin ile Zeki' diye takılırız o yüzden cevabını verdim.
TRT'de bir programı vardı. Bir arkadaşım vesilesiyle programı izlemeye gittim. 'Babamla tanışırım' diye düşünüyordum. Kendisi beni gördü 'hanımefendi yüzünüz neden asık' diye sordu. Ben de kendisine 'neden suratım asıktı acaba' dedim.
İlk kez yüz yüze geldik. Kendisi benim kızı olduğumu biliyordu ama yansıtmamaya çalıştı. Benimle bir fotoğraf çektirdi ve gitti. O gün çok üzüldüm, yıkıldım. Program boyunca beni izledin, bunu gördüm. Ama kendisi gelip beni dinlemedi.
3 DNA TESTİNİ DE KABUL ETMEDİ
Saatlerce orada Metin Akpınar'ı bekledim, kimse gelmedi. Bu görüşmenin ardından 5 yıl boyunca bir araya gelmedik.
Henüz 21 yaşındaydım. Bu olaydan sonra inat ettim. Bu sefer vaatler dönemi başladı. Bir strateji uyguladı. 14 yıl boyunca sürdü bu taktik. En sonun ben kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Onun üzerine bir görüşme ayarlandı.
Ben üç kez DNA testi yaptırdım. Üçünü de kabul etmediler.
'DNA testi yaptırmadım, yalan söylemem' dedi. Ben de test yaptırdım %99.9 kızı çıktım. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım, benim soyadım 'Nebioğlu'dur.
Yalancı insanların soyadını alamam.
Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.
'KARIM BUNU ASLA ÖĞRENMEMELİ' DEDİ
Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana 'karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu. Tabii kendi usta oyuncu. Maalesef yaşananlar o kadar acı verdi ki, o bu acıyı hiç hissetmedi.