Anadolu’nun kalbindeki şehir: Konya! İşte camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri ile gezilecek yerler...

ALAADDİN CAMİİ En eski Selçuklu eserlerinden olan bu caminin yapımına I. Rükneddin Mesud zamanında başlanmış. Cami, I. Alâaddin Keykubad zamanında da tamamlanmış. Avlusunda I. Mesud, Kılıç Arslan, II. Rükneddin Süleyman, I. Gıyâseddin Keyhüsrev, I. Alâaddin Keykubad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, IV. Kılıç Arslan ve III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in mezarları bulunuyor.





ÇATALHÖYÜK

Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, Neolitik döneme ait en eski yerleşim yerlerinden biri. Bölgede, M.Ö. 7400'lü yıllara tekabül eden ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi ve ana tanrıça kültü gibi ilgi çeken kalıntıları görmek mümkün.



MEVLANA MÜZESİ

Mevlana Türbesi olarak da bilinmekte. Mevlâna Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserler, el yazmaları, kandiller ve müzik aletleri sergileniyor. Ayrıca müzede bulunan geniş kütüphanede, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 756 cilt içinde 4 binin üzerinde el yazması eser bulunuyor. Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sını, bilinen adıyla Yeşil Kubbesi'ni turkuaz renkli çiniler süslüyor.