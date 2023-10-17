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Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya! İşte camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri ile gezilecek yerler...

Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden olan Konya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Anadolu’nun kalbindeki şehir: Konya! İşte camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri ile gezilecek yerler...

II. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilmiş ve Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini sergileyen bir yapıdır. Kapının üzerinde medresenin yapımıyla ilgili kitabeler yer alır, diğer yüzünde ise seçme ayetler ve hadisler kabartma şeklinde işlenmiştir.



BEYŞEHİR GÖLÜ
Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü; güzel mavi rengi, irili ufaklı adaları, kumsalları, karstik mağaraları ve bozulmamış bitki örtüsü ile ülkemizin en güzel göllerinden biridir. Başta sazan olmak üzere levrek, kadife, akbalık ve aynalı sazan gölde bulunan balık türleridir.

MERAM BAĞLARI
Meram, Takkeli Dağ'ın güney-doğu eteklerindeki vadiye kurulmuştur. Eski Meram Bağları, şehrin 5-6 km batısından başlayıp, dereye ulaşan yeşil vadiye kadar uzanır. Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, divanlara konu olmuş, ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Meram'da; Selçuklular döneminde yapılmış Meram Hamamı, Meram Köprüsü, Tavus Baba Türbesi, Hasbey Mescidi ve Dârü'l-Huffâzı ziyaret edilebilir.

ALAADDİN CAMİİ
En eski Selçuklu eserlerinden olan bu caminin yapımına I. Rükneddin Mesud zamanında başlanmış. Cami, I. Alâaddin Keykubad zamanında da tamamlanmış. Avlusunda I. Mesud, Kılıç Arslan, II. Rükneddin Süleyman, I. Gıyâseddin Keyhüsrev, I. Alâaddin Keykubad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, IV. Kılıç Arslan ve III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in mezarları bulunuyor.



ÇATALHÖYÜK
Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, Neolitik döneme ait en eski yerleşim yerlerinden biri. Bölgede, M.Ö. 7400'lü yıllara tekabül eden ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi ve ana tanrıça kültü gibi ilgi çeken kalıntıları görmek mümkün.


MEVLANA MÜZESİ
Mevlana Türbesi olarak da bilinmekte. Mevlâna Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserler, el yazmaları, kandiller ve müzik aletleri sergileniyor. Ayrıca müzede bulunan geniş kütüphanede, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 756 cilt içinde 4 binin üzerinde el yazması eser bulunuyor. Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sını, bilinen adıyla Yeşil Kubbesi'ni turkuaz renkli çiniler süslüyor.

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