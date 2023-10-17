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Felakete hazır olun! İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'da 120 gün sürecek! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

Hava tahminlerine göre, birçok il için kar yağışı heyecanı başlıyor. Yaklaşan soğuk hava dalgası nedeniyle, kar yağışının etkisi altında kalacak bölgeleri bekleyen birçok kişi bulunuyor. Havanın soğuması ve kar yağışı, aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Kar temizliği ve araç kullanımı konusunda dikkatli olunması gereken bir dönemdir. Araç sahipleri için kış lastikleri ve zincir takmak da hayati bir önlem olabilir. İstanbul için Kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekleniyor. Uzmanlar ocak ve şubat aylarında deniz etkili kar yağışlarının devam edeceğini belirtti. Peki Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan'da durum nasıl?

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 10:07 Güncelleme 17 Ekim 2023, 10:07
Felakete hazır olun! İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul’da 120 gün sürecek! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

İstanbul kar yağışı ve birçok il için kar tarihleri merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada "Çarşamba ortalık karışıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur var. Gündüz gözüyle sel ve taşkın yapabilir. Sel gece gündüz dinlemiyor. Dere yatağındamısın, bodrum kattamısın ona bakıyor. " ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından havaların ne zaman soğuyacağı ve kar yağışının ne zaman başlayacağı en sık aratılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen hava durumu tahminlerine göre kar yağışı için tarih netleşti. Yılın ilk karı için il il tahminler yürütüldü. Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan illeri başta olmak üzere birçok il için kış uyarısı verildi. İşte ilk kar yağışının başlayacağı tarih...

❄️ İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul için kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekleniyor. Uzmanlar ocak ve şubat aylarında deniz etkili kar yağışlarının devam edeceğini belirtti.

🌨️ ÇOK SERT BİR KIŞ GELİYOR!

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin bu sene bol yağış alacağını ve kışın sert geçeceğini açıkladı.

⚠️METEOROLOJİ UZMANLARINDAN 20 EKİM UYARISI

20-30 Ekim tarihleri arasında ülkede normallerin altında soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji 20 Ekim sonrası için hava sıcaklığının ciddi bir şekilde düşeceğini açıkladı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR KIŞA HAZIR OLSUN!

Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan gibi illerde kış mevsimi oldukça şiddetli geçecek. Kasım ayından itibaren etkili olan yağışlar aralık ayında yoğunluğunu arttıracak.


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