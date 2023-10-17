Felakete hazır olun! İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul’da 120 gün sürecek! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

İstanbul kar yağışı ve birçok il için kar tarihleri merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada "Çarşamba ortalık karışıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur var. Gündüz gözüyle sel ve taşkın yapabilir. Sel gece gündüz dinlemiyor. Dere yatağındamısın, bodrum kattamısın ona bakıyor. " ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından havaların ne zaman soğuyacağı ve kar yağışının ne zaman başlayacağı en sık aratılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen hava durumu tahminlerine göre kar yağışı için tarih netleşti. Yılın ilk karı için il il tahminler yürütüldü. Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan illeri başta olmak üzere birçok il için kış uyarısı verildi. İşte ilk kar yağışının başlayacağı tarih...