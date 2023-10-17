28 Ekim tatil mi, yarım gün mü olacak? 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2023? Özel sektörde çalışanlara...

2023 Resmi tatiller için araştırmalar hızlandı. Özellikle 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...

28 EKİM TATİL Mİ? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.