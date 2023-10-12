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29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? İşte 2024 resmi tatil günleri

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu başlatan bir gün olarak ön plana çıkar. Her yıl bu tarih, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu özel gün, milli birlik ve beraberlik duygularının yüceltildiği bir zaman dilimini ifade eder. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne yaklaşırken, 28 Ekim tatili ve 29 Ekim kutlamaları hakkında merak edilen sorular gündemi meşgul etmektedir. Peki 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? İşte 2024 resmi tatil günleri...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:58 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:58
29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? İşte 2024 resmi tatil günleri

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ekim tatili ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl Türkiye'de büyük bir heyecan ve merakla beklenen günlerdir. Özellikle bu yıl, 29 Ekim'in Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesi, bu özel günleri daha da anlamlı kılıyor. Peki 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 2024 resmi tatil günleri...

28 Ekim Tatil mi?

28 Ekim tarihi, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'in hemen öncesine denk gelmektedir. Bu nedenle 28 Ekim tatili konusu, her yıl gündeme gelir. 2023 yılı takvimine göre 28 Ekim, bir cumartesi günüdür. Peki, resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve iş yerleri tatil mi?

Resmi Gazete Bilgileri: Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak ilan edilmiştir. Bu özel gün, Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnızca bu gün tören yapılır. Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Ancak, 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları için bu durum farklılık gösterebilir.

Ek Mesai: 29 Ekim ise resmi bir tatil günüdür ve kamu kurumları da tatildir. Ancak bazı iş kollarında ek mesai uygulamaları olabilir. Bu, kamu kurumlarında veya bazı özel sektör iş yerlerinde çalışanlar için geçerli olabilir. Ek mesai uygulamaları, çalışanların özgür iradeleri doğrultusunda belirlenir ve ek ücret karşılığında yapılır.

29 Ekim Resmi Tatil mi, Hangi Gün?

29 Ekim, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır ve resmi bir tatil günüdür. Ancak 29 Ekim tarihi her yıl aynı güne denk gelmez. 2023 yılında 29 Ekim, bir Pazar gününe denk gelmektedir.

Kamu Kurumları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumları kapalı olur ve resmi tatil olarak kabul edilir. İş günlerine denk gelse bile resmi tatil olduğu için kamu çalışanlarına izin verilir.

Ek Tatil İmkanı: Ancak 29 Ekim Pazar gününe denk geldiğinde bazı özel sektör iş yerleri ve mağazalar, tatili daha da uzatarak pazartesi günü izin verebilirler. Böylece çalışanlar, uzun bir hafta sonunun tadını çıkarabilirler.

Eczaneler, Bankalar, Kamu Kurumları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geldiğinde, eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler ve nüfus müdürlükleri tatil olur ve kapalıdır. Ancak özel işletmelerin çalışma durumu işverenlerin takdirine bağlıdır.

2024 Resmi Tatil Günleri

Yukarıda 28 Ekim ve 29 Ekim tatillerini ele aldık. Şimdi 2024 yılında Türkiye'deki diğer resmi tatil günlerine göz atalım:

Yılbaşı (2024): 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) (2024): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün (2024): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün (2024): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün (2024): 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (2023): 23 Nisan 2023 Salı

23 Nisan, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır ve özellikle çocuklar için özel etkinlikler düzenlenir.

Emek ve Dayanışma Günü (2023): 1 Mayıs 2023 Çarşamba

1 Mayıs, dünya genelinde İşçi Bayramı olarak kutlanır ve işçi haklarına dikkat çekilir. Genellikle sendikaların düzenlediği etkinliklerle kutlanır.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (2023): 19 Mayıs 2023 Cuma

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu özel günde gençlik vurgulanır ve Atatürk'ü anma törenleri düzenlenir.

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) (2024): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayramdır. Kurban kesimi ve paylaşımı bu günde gerçekleşir.

Kurban Bayramı 1. Gün (2024): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı'nın ilk günü, aileler arasında ziyaretler ve kurban kesimi ile geçer.

Kurban Bayramı 2. Gün (2024): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın ikinci günü de kutlamalar devam eder, aileler bir araya gelir.

Kurban Bayramı 3. Gün (2024): 18 Haziran 2024 Salı

Üçüncü gün, bayramın sonuna yaklaşılırken aile ziyaretleri ve paylaşımlar devam eder.

Kurban Bayramı 4. Gün (2024): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın son günüdür. Bu günde bayram ziyaretleri ve kutlamalar sona erer.

Demokrasi Bayramı (2023): 15 Temmuz 2023 Pazartesi

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanır. Türkiye'deki demokrasiye vurgu yapar ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anma günüdür.

Zafer Bayramı (2023): 30 Ağustos 2023 Cuma

30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanır ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz'un zaferini anar.

Cumhuriyet Bayramı (2023): 29 Ekim 2023 Salı

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve ilanını kutlar ve 29 Ekim 1923'ün anısını yaşatır.


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