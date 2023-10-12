29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? İşte 2024 resmi tatil günleri

2024 Resmi Tatil Günleri
Yukarıda 28 Ekim ve 29 Ekim tatillerini ele aldık. Şimdi 2024 yılında Türkiye'deki diğer resmi tatil günlerine göz atalım:
Yılbaşı (2024): 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) (2024): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün (2024): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün (2024): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün (2024): 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (2023): 23 Nisan 2023 Salı
23 Nisan, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır ve özellikle çocuklar için özel etkinlikler düzenlenir.
Emek ve Dayanışma Günü (2023): 1 Mayıs 2023 Çarşamba
1 Mayıs, dünya genelinde İşçi Bayramı olarak kutlanır ve işçi haklarına dikkat çekilir. Genellikle sendikaların düzenlediği etkinliklerle kutlanır.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (2023): 19 Mayıs 2023 Cuma
19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu özel günde gençlik vurgulanır ve Atatürk'ü anma törenleri düzenlenir.
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) (2024): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayramdır. Kurban kesimi ve paylaşımı bu günde gerçekleşir.
Kurban Bayramı 1. Gün (2024): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı'nın ilk günü, aileler arasında ziyaretler ve kurban kesimi ile geçer.
Kurban Bayramı 2. Gün (2024): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın ikinci günü de kutlamalar devam eder, aileler bir araya gelir.
Kurban Bayramı 3. Gün (2024): 18 Haziran 2024 Salı
Üçüncü gün, bayramın sonuna yaklaşılırken aile ziyaretleri ve paylaşımlar devam eder.
Kurban Bayramı 4. Gün (2024): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın son günüdür. Bu günde bayram ziyaretleri ve kutlamalar sona erer.
Demokrasi Bayramı (2023): 15 Temmuz 2023 Pazartesi
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanır. Türkiye'deki demokrasiye vurgu yapar ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anma günüdür.
Zafer Bayramı (2023): 30 Ağustos 2023 Cuma
30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanır ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz'un zaferini anar.
Cumhuriyet Bayramı (2023): 29 Ekim 2023 Salı
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve ilanını kutlar ve 29 Ekim 1923'ün anısını yaşatır.