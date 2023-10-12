29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? İşte 2024 resmi tatil günleri

28 Ekim tatil mi , yarım gün mü sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ekim tatili ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl Türkiye'de büyük bir heyecan ve merakla beklenen günlerdir. Özellikle bu yıl, 29 Ekim'in Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesi, bu özel günleri daha da anlamlı kılıyor. Peki 28 Ekim Cumartesi tatil mi, yarım gün mü, ek mesai yazılır mı? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor? 2024 resmi tatil günleri...

28 Ekim Tatil mi?

28 Ekim tarihi, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'in hemen öncesine denk gelmektedir. Bu nedenle 28 Ekim tatili konusu, her yıl gündeme gelir. 2023 yılı takvimine göre 28 Ekim, bir cumartesi günüdür. Peki, resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve iş yerleri tatil mi?

Resmi Gazete Bilgileri: Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak ilan edilmiştir. Bu özel gün, Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnızca bu gün tören yapılır. Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Ancak, 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları için bu durum farklılık gösterebilir.

Ek Mesai: 29 Ekim ise resmi bir tatil günüdür ve kamu kurumları da tatildir. Ancak bazı iş kollarında ek mesai uygulamaları olabilir. Bu, kamu kurumlarında veya bazı özel sektör iş yerlerinde çalışanlar için geçerli olabilir. Ek mesai uygulamaları, çalışanların özgür iradeleri doğrultusunda belirlenir ve ek ücret karşılığında yapılır.