Türkiye’de bir ilk: DNA testiyle 186 milyonluk mirasa ortak olmuşlardı! Çocuklarını reddeden baba sırra kadem bastı!

İzmir 'de yaşayan T.S. (25) ile ablası, 292 milyon lira (10 milyon euro) servete sahip kaçak iş adamı Z.S. (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı.

Babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan tazminat davasını da kazandı. 135 bin liralık icra takibi başlattı. 24 yıl DNA testinden kaçan Z.S., 135 bin lirayı ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı R.S.'nin üzerine aldırdı. İşadamının icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçtığı ortaya çıktı.

T.S. ve ablasının önümüzdeki günlerde mirası kendilerinden kaçırdığı iddiasıyla T.S. ile kızı R.S.'ye mirastan mal kaçırma olarak da bilinen "muris muvazaası nedeniyle iptal davası" açmaya hazırlandığı anlaşıldı.

CEYHAN TORLAK