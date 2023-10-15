PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çanakkale'de tüyler ürperten olay: 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki Mehmet Sıtkı Gültekin tarlada ölü bulundu. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 22:49 Güncelleme 15 Ekim 2023, 22:49
Çanakkale’de tüyler ürperten olay: 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi.

İbrahim Aktaş'a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.

Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı.

Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’nin İsrail’e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye’den Doğu Akdeniz’de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız
Türkiye - Letonya | CANLI
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
SON DAKİKA