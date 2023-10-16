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Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti! 292 milyonluk servet savaşı

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (25) ile ablası 292 milyon lira (10 milyon Euro) servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla ispatladı. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı. 24 yıl DNA testinden kaçan Zeki Sabuncu, 135 bin lirayı ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine devretti. Zeki Sabuncu icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçıyor.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:33 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:57
Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti! 292 milyonluk servet savaşı

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün kızı B.S. (31) ve oğlu Taner Sabuncu (25) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.

Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti.

İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (292 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

24 YIL SONRA HOLLANDA'DA YAKALANDI
Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan testte Sabuncu'nun Taner Sabuncu. ile B.S.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi. Davayı kazanınca Taner Sabuncu ve ablasına Hollanda vatandaşlığı hakkı da doğdu. Bu konuyla ilgili Hollanda Konsolosluğu'na yazı yazıldı. Gelen cevapta Zeki Sabuncu'nun Hollanda vatandaşlığının olmadığı ortaya çıktı. Abla ve kardeşi biyolojik babaları Hollanda vatandaşı çıkmayınca bu haktan yararlanamadı.

135 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI
Taner Sabuncu Zeki Sabuncu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtladıktan sonra 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı tazminat davasını da kazandı. Mahkeme tarafından verilen 135 bin liralık tazminatı alabilmek için İzmir 12. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlatıldı.

Taner Sabuncu ve ablası, önümüzdeki günlerde mirası kendilerinden kaçırdığı iddiasıyla Taner Sabuncu ile kızı Reyhan Sabuncu'ya mirastan mal kaçırma olarak da bilinen "muris muvazaası nedeniyle iptal davası" açmaya hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Taner Sabuncu, "24 yıl DNA testinden kaçtı. Hollanda polisi sonunda yakaladı. Şimdi de Hollanda polisinin biyolojik babamı bulacağına ve icra tebligatını yapacağına inanıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

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