Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti! 292 milyonluk servet savaşı

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

24 YIL SONRA HOLLANDA'DA YAKALANDI

Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan testte Sabuncu'nun Taner Sabuncu. ile B.S.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi. Davayı kazanınca Taner Sabuncu ve ablasına Hollanda vatandaşlığı hakkı da doğdu. Bu konuyla ilgili Hollanda Konsolosluğu'na yazı yazıldı. Gelen cevapta Zeki Sabuncu'nun Hollanda vatandaşlığının olmadığı ortaya çıktı. Abla ve kardeşi biyolojik babaları Hollanda vatandaşı çıkmayınca bu haktan yararlanamadı.

135 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Taner Sabuncu Zeki Sabuncu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtladıktan sonra 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı tazminat davasını da kazandı. Mahkeme tarafından verilen 135 bin liralık tazminatı alabilmek için İzmir 12. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlatıldı. Taner Sabuncu ve ablası, önümüzdeki günlerde mirası kendilerinden kaçırdığı iddiasıyla Taner Sabuncu ile kızı Reyhan Sabuncu'ya mirastan mal kaçırma olarak da bilinen "muris muvazaası nedeniyle iptal davası" açmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Taner Sabuncu, "24 yıl DNA testinden kaçtı. Hollanda polisi sonunda yakaladı. Şimdi de Hollanda polisinin biyolojik babamı bulacağına ve icra tebligatını yapacağına inanıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN