Tüm mal varlıklarına el konuldu: Dilan Polat ve Engin Polat’a ’suç örgütü’ soruşturması

Türkiye'de çok ciddi takipçi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat , sosyal medyadan lüks paylaşımlar yaptı. Fakirleri alaya aldı. İpin ucunu kaçırdı. Son günlerde haklarında vergi kaçırma iddiaları çıktı.

Önceki gün tüm mal varlıklarına el konulduğu anlaşıldı. Dün ise çift hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.