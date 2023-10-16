Tüm mal varlıklarına el konuldu: Dilan Polat ve Engin Polat’a ’suç örgütü’ soruşturması

Türkiye'de çok ciddi takipçi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sosyal medyadan lüks paylaşımlar yaptı. Fakirleri alaya aldı. İpin ucunu kaçırdı. Son günlerde haklarında vergi kaçırma iddiaları çıktı.
Türkiye'de çok ciddi takipçi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sosyal medyadan lüks paylaşımlar yaptı. Fakirleri alaya aldı. İpin ucunu kaçırdı. Son günlerde haklarında vergi kaçırma iddiaları çıktı.
Önceki gün tüm mal varlıklarına el konulduğu anlaşıldı. Dün ise çift hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat dışında Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli soruşturmada yer aldı.
İŞTE SORUŞTURMADA YER ALAN O ŞİRKETLER
- Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri
- Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri
- Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi
- Dipomed Metikal Kozmetik
- Dilan Mücevherat
- Milan Polat İnşaat Turizm
- Sıla Doğu Güzellik Kozmetik
- Rise And Shine Kozmetik
- Nez Demir Güzellik Merkezi
- Engin Polat şahıs firması
- Engin Polat Alüminyum
Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketi adına sahte belge düzenlenerek 225 milyon 743 bin liralık gerçek dışı mal alındığı belirlendi.