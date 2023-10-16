ABD’de Türk emlakçıdan dev vurgun! Tam tamına 30 milyon dolar...





TEK 'DİLEK'İ YAŞAMAK

Konya'da yaşayan Ertan ve Meryem Çınar çifti, 5 aylık bebekleri Dilek'e bir haftalıkken SMA Tip 1 teşhisi konulunca büyük şok yaşadı. Kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 820 bin dolar için 2,5 ay önce başlatılan kampanya kapsamında paranın yüzde 28'i toplanabildi. Çocukları için mücadele verdiklerini belirten baba Ertan Çınar, "Bizi kızımızdan mahrum bırakmayın" dedi.

TOLGA YANIK

'DUYGU'LU İSYAN

Evlilik dışı ilişkisinden ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, "Varlıklarından haberdar değildim" dedi. Kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert cevap geldi: Elimdeki delillerle gerçekleri anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur! Hayat her zaman bir şans verir, ben bir yere kadar şans veririm.

HE'KİMLİK' VURGUN

İzmir'de Dr. Tinatin Gelenava Öncan, "Adınız teröre karıştı" yalanına inanmadı. Telefonu kapattı. Ancak bu kez kendi kimlik fotoğrafı yollandı.

Başsavcıyla konuştuğunu düşünen kadın, paniğe kapıldı. 750 bin TL kaptırdı.

43 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 43 milyon 109 bin lira devretti. 5 bilenler 134 bin 526'şar, 4 bilenler 2 bin 135'er, 3 bilenler 99'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

1.1 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 150 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 826'şar, 4+1 bilenler 880'er, 4 bilenler 105'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak. BEYİN YAKICI

Bilecik'te beyin cerrahı Opr. Dr. S.Z, ameliyatları temizlik işçisi ile medikal firma çalışanına yaptırdı. Görevden uzaklaştırıldı.



TRAJİK KAZASI

İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta devrilip yan yattı. Feci kazada 7 kişi öldü, 40 yolcu yaralandı. Bursa'da Eda Nur Baykay da arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Ancak dönüşte bindikleri otomobil, beton direğe çarptı. Eda ile 3 arkadaşı öldü, biri ağır yaralı... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN