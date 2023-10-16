ABD’de Türk emlakçıdan dev vurgun! Tam tamına 30 milyon dolar...

ABD Baltimore'da Türk emlak yatırımcısı C.B, tadilat ihtiyacı bulunan evleri yenileyerek müşterilere satma vaadiyle kandırdı. Aralarında Türk pilotların da bulunduğu 300 kişiyi dolandırdı.
ABD Baltimore'da Türk emlak yatırımcısı C.B, tadilat ihtiyacı bulunan evleri yenileyerek müşterilere satma vaadiyle kandırdı. Aralarında Türk pilotların da bulunduğu 300 kişiyi dolandırdı.
Evi görmek için bölgeye giden müşteriler, harabe binayla karşılaştı. Büyük şok yaşadı. Mağdurların evler için 30 milyon dolar ödediği anlaşıldı.
'İRAN'ILMAZ!
İran polisi, cinayet ihbarı üzerine gittiği evde ünlü İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar'ın cesetleriyle karşılaştı. Kendilerine işkence yapılan çiftin boyunlarından bıçaklanıp öldürüldüğü anlaşıldı. Ekipler, katilleri bulmak için çalışma başlattı. 83 yaşındaki Mehrjui, 1970'lerin başında İran sinemasında yeni dalganın başlamasına vesile olan filmleriyle tanınıyordu. İkinci uzun metrajlı filmi 'The Cow', 1971'de Venedik Film Festivali'nde FIPRESCI Uluslararası Film Eleştirmenleri Ödülü'nü kazanmıştı.
TEK 'DİLEK'İ YAŞAMAK
Konya'da yaşayan Ertan ve Meryem Çınar çifti, 5 aylık bebekleri Dilek'e bir haftalıkken SMA Tip 1 teşhisi konulunca büyük şok yaşadı. Kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 820 bin dolar için 2,5 ay önce başlatılan kampanya kapsamında paranın yüzde 28'i toplanabildi. Çocukları için mücadele verdiklerini belirten baba Ertan Çınar, "Bizi kızımızdan mahrum bırakmayın" dedi.
TOLGA YANIK
'DUYGU'LU İSYAN
Evlilik dışı ilişkisinden ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, "Varlıklarından haberdar değildim" dedi. Kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert cevap geldi: Elimdeki delillerle gerçekleri anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur! Hayat her zaman bir şans verir, ben bir yere kadar şans veririm.
HE'KİMLİK' VURGUN
İzmir'de Dr. Tinatin Gelenava Öncan, "Adınız teröre karıştı" yalanına inanmadı. Telefonu kapattı. Ancak bu kez kendi kimlik fotoğrafı yollandı.
Başsavcıyla konuştuğunu düşünen kadın, paniğe kapıldı. 750 bin TL kaptırdı.
43 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 43 milyon 109 bin lira devretti. 5 bilenler 134 bin 526'şar, 4 bilenler 2 bin 135'er, 3 bilenler 99'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
1.1 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 150 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 826'şar, 4+1 bilenler 880'er, 4 bilenler 105'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.
BEYİN YAKICI
Bilecik'te beyin cerrahı Opr. Dr. S.Z, ameliyatları temizlik işçisi ile medikal firma çalışanına yaptırdı. Görevden uzaklaştırıldı.
TRAJİK KAZASI
İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta devrilip yan yattı. Feci kazada 7 kişi öldü, 40 yolcu yaralandı. Bursa'da Eda Nur Baykay da arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Ancak dönüşte bindikleri otomobil, beton direğe çarptı. Eda ile 3 arkadaşı öldü, biri ağır yaralı...