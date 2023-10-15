Saatler içinde yağlanan saç derdine son! Çözümü çok basitmiş: Sırasını değiştirmeniz yeterli!

Saçların kısa sürede yağlanması nasıl engellenir sorusunun cevabı merak ediliyor. Her gün duş almak özellikle kış aylarında yorucu ve hastalıklara davetiye olabilir. Bu durumdan yorulanlar için aslında çözüm oldukça basit. Püf noktası duş rutininizde sıralamayı değiştirmeniz. İşte formülü...

ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİNİZİN YERLERİNİ DEĞİŞTİRİN!

Saçınızın yalnızca uçlarına saç kremi kullanın. Bazı saç derisi tipleri saçın ön kısmındaki saç kreminin ağırlığını kaldıramaz ve saçı ağırlaştırır. Şampuanlamadan önce saç kremi kullanmayı deneyin. Böylece, saç kreminde kalan fazla yağı giderirsiniz.