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Saatler içinde yağlanan saç derdine son! Çözümü çok basitmiş: Sırasını değiştirmeniz yeterli!

Yağlı saçlar, saç bakım rutinini zorlaştırabilen yaygın bir sorundur. Özellikle 1 gün içinde hızla yağlanabilen saçlara sahip olanlar, bu durumla başa çıkmak için bazı özel bakım adımları uygulayabilirler. Yağlı saçların sağlıklı olması, fazla yağın saç derisini koruma görevini yerine getirdiği anlamına gelebilir, ancak bu tür saçların sık sık yıkanması veya temizlenmesi gerekebilir. İşte sizi bu detten kurtaracak o yöntem...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 11:41 Güncelleme 15 Ekim 2023, 11:52
Saatler içinde yağlanan saç derdine son! Çözümü çok basitmiş: Sırasını değiştirmeniz yeterli!

Saçların kısa sürede yağlanması nasıl engellenir sorusunun cevabı merak ediliyor. Her gün duş almak özellikle kış aylarında yorucu ve hastalıklara davetiye olabilir. Bu durumdan yorulanlar için aslında çözüm oldukça basit. Püf noktası duş rutininizde sıralamayı değiştirmeniz. İşte formülü...

ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİNİZİN YERLERİNİ DEĞİŞTİRİN!

Saçınızın yalnızca uçlarına saç kremi kullanın. Bazı saç derisi tipleri saçın ön kısmındaki saç kreminin ağırlığını kaldıramaz ve saçı ağırlaştırır. Şampuanlamadan önce saç kremi kullanmayı deneyin. Böylece, saç kreminde kalan fazla yağı giderirsiniz.

KURU ŞAMPUAN BULUNDURUN!

Her zaman çantanızda olması gerekir. Bir sonraki duşunuza kadar size zaman kazandıracak ve ihtiyacınız olan tazeliği verecek.

ŞAMPUANINIZA TUZ EKLEYİN!

Çok fazla yağdan, kepekten veya saç derinizde biriken kir ve yağdan kaynaklanan tahrişten şikayetçiyseniz bu peelingi haftada bir kez yapabilirsiniz.

SİRKE İLE DURULAYIN FARKI GÖRÜN!

Bu ürün hacim verme için mükemmeldir. Ayrıca kepek ve tahriş olmuş saç derisine de yardımcı olabilir.

Saçınızı her gün yıkamayın. Saçınızı doğal yağlarından ve neminden aşırı arındırmak, tıpkı yüzünüz gibi, saç derinizin de aşırı yağı üretmesine neden olacaktır. Vücudunuzu her gün yıkayın ama saçınızı değil.

Saçınızı ağırlaştırmayın. Saç ürünlerinizi dikkatli seçin. Saçlarınız yağlı ve ağırsa, duştan sonra da yağ kullanabilirsiniz, ancak çok fazla kullanmayın, böylece kolayca yağlanmaz. Ayrıca saçınızı dinleyin, ona neyin iyi geldiğini, neyin ağır geldiğini fark etmeye başlayacaksınız.

Saçınıza dokunmayı bırakın. Saçınızın çabuk yağlanmasının bir diğer sebebi de budur. Ellerinizin kirli olmasının yanı sıra saçlarınızla oynayarak, saç derinizdeki yağları da hareket ettirmiş oluyorsunuz.


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