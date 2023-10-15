Esenler’de ailesiyle tartıştı evi ateşe verdi!

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu kişi ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında alkollü olduğu öne sürülen şüpheli ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Evde çıkan yangında dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.