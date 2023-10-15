Korelilerin sivilcesiz, lekesiz ciltlerinin sırrı meğer çaymış! Cilt için gerekli her şeye sahip! Nemlendirme, detoks, sindirim...

Boyé Lafayette De Mente'nin "Çağdaş Kore Kültürünü Anlamak" adlı kitabı, Kore'nin geleneksel içeceklerinden biri olan arpa çayının ülkede özel bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Çay kültürünün Kore'ye Budist rahipler tarafından Çin'den getirildiği dönemlerden itibaren yaygınlaştığını belirten De Mente, Korelilerin çay konusunda uzmanlaştığını ve çay içmenin sadece bir içecek tüketimi olmanın ötesine geçtiğini ifade ediyor. Arpa çayının Kore'de özellikle kadınlar arasında cilt güzelliğinin desteklenmesine yardımcı bir içecek olarak görüldüğünü vurguluyor. İşte sivilcesiz, lekesiz mükemmel cilt için püf noktalar...KORELİLERİN GÜZELLİK SIRRI ARPA ÇAYI
Arpa çayı içmenin kişinin cildi için sağlayabileceği çeşitli faydalar hakkında da ayrıntılı bilgiler: