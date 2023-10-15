Ev eşyalarının özellikle tencereler, tavalar ve çaydanlıklar gibi mutfak gereçlerinin zamanla paslanması, ev sahiplerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur. Pas lekeleri, eşyaların estetiğini olumsuz etkileyebilir ve aynı zamanda sağlık sorunlarına yol açabilir. Neyse ki, pas lekeleriyle başa çıkmak için etkili ve basit çözümler mevcuttur. Peki tencereden pas lekesi nasıl çıkar? İşte ayrıntılarıyla temizlik tüyoları...

ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTURMAK İÇİN TUZ KULLANIN! Pas, demir, oksijen ve nem arasındaki kimyasal reaksiyon nedeniyle metali yavaş yavaş zayıflatır ve aşındırır. Tuz veya sodyum klorür, özellikle hafif bir asitle birlikte kullanıldığında, metal nesnelerinizdeki pası gidermek için nazik ama etkili bir mineral aşındırıcı görevi görür. Pası ortadan kaldırmak ve metal eşyalarınızı eski ihtişamına kavuşturmak için tuz kullanabilirsiniz.