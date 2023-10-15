Bilecik’te akıllara durgunluk veren olay! Hastanede çalışan temizlik görevlisi ameliyata girmiş: Valilik devreye girdi...

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarının; yaptığı ameliyatlara girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddia edildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında beyin cerrahı olan S.Z., valilik kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Bilecik olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.