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GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE (NASA) 🌝 🌚 18:30'da CANLI YAYINLANACAK! Halkalı Güneş tutulması Türkiye'de nereden izlenir? NASA YouTube full HD, canlı izle!

14 Ekim 2023 tarihindeki Halkalı Güneş Tutulması, doğa olaylarının etkileyici bir gösterisi olacak. Bu tür bir tutulma, Ay'ın Güneş diskini tamamen örtmemesi nedeniyle meydana geliyor. Bu da Güneş'in etrafında bir parlak halka veya "ateş çemberi" oluşturuyor. Gökyüzü meraklıları ve doğa olaylarının büyüsüne kapılanlar için büyük bir heyecan kaynağı olan güneş tutulmaları, 2023 yılında özel bir anı sunacak. Bu yılın en göz alıcı gökyüzü olaylarından biri olan "Halkalı Güneş Tutulması," dünya çapında beklendiği gibi büyük bir ilgi görüyor. Yılın son Güneş Tutulması 14 Ekim 2023'te gerçekleşiyor. Güneş tutulması; tam güneş tutulması, hibrit güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması olarak dört şekilde meydana geliyor. Bugün gerçekleşecek tutulma Aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş tutulması olarak da biliniyor. Peki, Güneş tutulması nereden izlenir? İşte NASA full HD Güneş tutulması canlı yayını...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 17:33 Güncelleme 14 Ekim 2023, 17:33
GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA 🌝 🌚 18:30’da CANLI YAYINLANACAK! Halkalı Güneş tutulması Türkiye’de nereden izlenir? NASA YouTube full HD, canlı izle!

Güneş tutulması canlı izle! 2023 yılı son Güneş tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek. 2023 Güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Tutulmayı canlı takip etmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Youtube, NASA Güneş tutulması canlı izleme ekranı!

🌚 2023 EKİM AYI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek. Ancak Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

🌚 GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

14 Ekim 2023 Halkalı Güneş tutulması NASA YouTube kanalından izlenebilecek. ABD'de halkalı güneş tutulması 14 Ekim Cumartesi Oregon'da (TSİ) 19:00'da başlıyor ve Teksas'ta (TSİ) 20:00'dasona eriyor.

NASA yetkilisi Kelly Korreck CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.

🔭 14 EKİM 2023 GÜNEŞ TUTULMASI NASA - CANLI İZLE 🌓

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bir güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in görüntüsü tamamen veya kısmen engellenir. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden küçük olması durumunda meydana gelir, Güneş ışığının çoğunu engeller ve Güneş'in bir halka (halka) gibi görünmesine neden olur. Halkalı tutulma, Dünya'nın binlerce kilometre veya mil genişliğindeki bir bölgesinde kısmi tutulma olarak görülür.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş önünden geçtiği bir tür güneş tutulmasıdır. Ay, Güneş'i tamamen örtmez ve Güneş'in çevresinde bir parlak halka şeklinde bir bölge oluşur. Güvenli gözlem için güneş gözlüğü veya filtreler kullanılmalıdır.


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