GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE (NASA) 🌝 🌚 18:30'da CANLI YAYINLANACAK! Halkalı Güneş tutulması Türkiye'de nereden izlenir? NASA YouTube full HD, canlı izle!

NASA yetkilisi Kelly Korreck CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.
🔭 14 EKİM 2023 GÜNEŞ TUTULMASI NASA - CANLI İZLE 🌓
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bir güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in görüntüsü tamamen veya kısmen engellenir. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden küçük olması durumunda meydana gelir, Güneş ışığının çoğunu engeller ve Güneş'in bir halka (halka) gibi görünmesine neden olur. Halkalı tutulma, Dünya'nın binlerce kilometre veya mil genişliğindeki bir bölgesinde kısmi tutulma olarak görülür.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş önünden geçtiği bir tür güneş tutulmasıdır. Ay, Güneş'i tamamen örtmez ve Güneş'in çevresinde bir parlak halka şeklinde bir bölge oluşur. Güvenli gözlem için güneş gözlüğü veya filtreler kullanılmalıdır.