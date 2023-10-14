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Türkiye’nin kış turizmi merkezi Erzurum! Palandöken Kayak Merkezi, Narman Peri Bacaları, Çobandere Köprüsü, Tortum Gölü ve Şelalesi...

Palandöken ile dünyanın önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan, yeni sezona hazırlanan Erzurum, tarihi ve doğal güzellikleri ile de seyahat tutkunlarını cezbediyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Türkiye’nin kış turizmi merkezi Erzurum! Palandöken Kayak Merkezi, Narman Peri Bacaları, Çobandere Köprüsü, Tortum Gölü ve Şelalesi...

Erzurum şehir merkezinin güneyinde yer alan Palandöken Kayak Merkezi; kar kalitesi, uzun ve dik pistleri ile Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri. Kar yağışının Ekim- Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da kayak sezonu genel olarak Aralık ayı başında açılıyor ve Nisan sonuna kadar devam ediyor. Merkezde yılın 5 ayı kayak yapılabiliyor.



ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Erzurum'un sembolü haline gelen bir Selçuklu eseridir. Genelde 13'üncü yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul ediliyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı Hanedanları'ndan Padişah Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan yapı, IV. Murad'ın emri ile bir süre tophane ve kışla olarak kullanılsa da günümüzde hem müze hem de sergi salonu olarak hizmet veriyor.



NARMAN PERİ BACALARI
Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları, Narman ilçesinin güneyinde, Narman- Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peri bacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzarayı meydana getirmiş. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülmekte...



TORTUM GÖLÜ VE ŞELALESİ
Bulunduğu vadi, Tortum ilçesinin 35 km kuzeyinde yer alıyor. Göl, Kemerlidağ'dan inen bir heyelan kütlesinin Tortum Çayı'nın önünü kapamasıyla meydana gelmiş. Oldukça sakin olan gölün üzerinde sandalla gezinti yapmak mümkün. Tortum Hidroelektrik Santrali'ni çalıştıran Tortum Gölü'nün sularının fazlası, doğal seti aşarak 48 metre yükseklikten Tev Vadisi'ne döküldüğü yerde Tortum Şelalesi'ni oluşturuyor.

ÇOBANDEDE KÖPRÜSÜ
Tarihi İpek Yolu güzergâhında inşa edilmiş. İlhanlı Hükümdarı Gazan Han'ın Veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından 1298'de yaptırılmış. Köprünün yapı formu ve baş kısmındaki bezemeler Selçuklu ve İlhanlı mimari üslubunu yansıtır. Karga Pazarı ve Aras nehirlerinin birleştiği yerde bulunan köprü 128 metre uzunluğunda, 8.5 metre genişliğinde. Köprünün en büyük kemer açıklığı 13, en yüksek noktası da 30 metre.

MUTFAĞI DA ZENGİN
Erzurum denince ilk akla gelen yemek cağ kebabı oluyor. Şehre ilk kez gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler arasında paça çorbası, kadayıf dolması ve pekmezli baklava da bulunuyor.

ULU CAMİ
Saltuklular döneminde inşa edilmiş. Saltuklular'ın 'Atabey' isminden dolayı buraya 'Atabey Camii' de deniliyor. Caminin ilk yapımındaki mihrap duvarı, önü hafif sivri kemerler üzerine oturan büyük pandantifli bir kubbe ile örtülmüş. 'Kırlangıç Kubbe' denilen, bindirme şeklinde inşa edilmiş bu kubbenin yapının ilk haline ait olduğu sanılıyor.

ERZURUM KALESİ
Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine, Urartular'a kadar uzanmakta. Bugün varlığını koruyan iç kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iç kalenin kuzey duvarı bitişiğinde İç Kale Mescidi yapılmış. Kırklar Türbesi, Ebu İshak-ı Kâzerûnî Türbesi ve Ali Ağa Çeşmesi de bu yapılara eklenmiş. Kale, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmut tarafından onarılmış.

YAKUTİYE MEDRESESİ
Erzurum'un sembol yapılarından. Hoca Yakut Gazani tarafından 1310'da yaptırılmış. Anadolu'da kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olarak kabul edilen bu yapı, günümüzde Türk-İslâm Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor.

OLTU KALESİ
MÖ 4'üncü yüzyılda Urartular tarafından yaptırılmış. Osmanlı döneminde bir süre kervansaray olarak da kullanılan Oltu Kalesi, 3 bin metrekarelik bir alanın üstüne kurulmuş.

ÜÇ KÜMBETLER
Koni şeklindeki çatısı, özenli geometrik detayları ve duvarlar üzerindeki rölyefleriyle bir dönemin klasik mimari özelliklerini taşıyan üç Selçuklu kümbetinden oluşuyor. Bu kümbetlerden en büyüğünün Emir Saltuk'a ait olduğu ve 12'inci yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılıyor.

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