Osmaniye’de feci kaza! TIR, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen TIR, Ökkeş C.'nin kullandığı ticari araca çarptı.
Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen TIR, Ökkeş C.'nin kullandığı ticari araca çarptı.
Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy hayatını kaybetti. Sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. ise yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.