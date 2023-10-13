SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Osmaniye'de feci kaza! TIR, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de bir TIR'ın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 23:20 Güncelleme 13 Ekim 2023, 23:27
Osmaniye’de feci kaza! TIR, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen TIR, Ökkeş C.'nin kullandığı ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy hayatını kaybetti. Sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. ise yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA