Sokak ortasında vurulan Mehmet Işık cinayeti aydınlandı! Katilin eşi ihbar etti her şey meydana çıktı: Peruk ve gözlük takarak takip ediyordu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken gelen ihbarda; Mehmet Işık'ın komşuları olduğunu ancak kendisini tanımadıklarını ve eşinin kıskançlık sorunu olduğunu belirten Songül Işık; "Eşim onu kafaya takmıştı. Öldüreceğini söyleyip işe giriş çıkış saatlerini peruk ve gözlük takarak takip ediyordu. Olayı duyunca eşimin yaptığını anladım. Cinayeti eşim İzzet işledi" dedi.