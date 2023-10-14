’Babamın saçlarını kokladım!’ Herkese akıl veren Metin Akpınar evlatlarına sahip çıkmamış! İşte Yeşilçam filmlerini aratmayan acı hikaye...

SAÇ TELİMİ KOPARDI

-Çok üzgün seneler geçirdim. Suphiye annem ve Metin babam 87 yılında Antalya'da tanışıyorlar. 88 yılında da dünyaya geldim.



-Annem İstanbullu, İzmir'e taşınınca sürekli Antalya'ya gidip geliyor. Ve burada beni dünyaya getiriyor. Annem beni Kemer'deki bir köyde bakıcı kadına bırakıyor.





-Bir süre sonra çocuk esirgeme kurumuna veriliyorum. Yurtta şiddet gördüm. Duyma kayıplarım var. 7 yaşında konuşmayı öğrendim. Sonra Nebioğlu Ailesi beni alıyorlar. Beni büyütüp korudukları için; bağırdığımda, yıprandığımda destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum.



-İlk önce biyolojik dayımdan öğrendim. Aynalara baktığım zaman gerçeğin doğru olduğunu fark ettim. Yıllarca filmlerini izlediğimiz adamın babam olduğunu 2010 yılında İstanbul'da okurken öğrendim.

-Önce Metin Bey'in yanında çalışan adama ulaştım. Akpınar bunu bildiği halde 5 yıl boyunca benimle görüşmedi. İlk TRT'de denk geldik. -Çalışanı sanatçıya zarar verirsin gibi sözlerle beni yıldırmaya çalıştı. Daha sonra Metin Akpınar beni Marmaris'e tatile çağırdı. Orada arabadayken uyuduğumu sanıp saçımdan tel koparıldı DNA testi için. Ama kendisi bunu kabul etmedi.

-Ona basın toplantısı yapalım çıkıp anlatalım dedim ama kabul etmedi. 'Ben vasiyetimi yazdım ölünce gerçekleşecek. Ben ölünce ne yaparsan yap' dedi. Yazık...





SEVGİ İSTEMIYOR

Evlatlık olarak kendilerine verilen Duygu'nun ikizi olduğunu öğrenen Özdener çifti iki kardeşi birden evlatlık edindi. Duygu ve Sevgi bu süreçte öz anneleriyle de görüştü. İkizler 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Sevgi'nin Metin Akpınar'la görüşmek istemediği iddia edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN