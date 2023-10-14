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Fatih'te şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış şekilde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan Zülay Öz evinin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 11:41 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:05
Fatih’te şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış şekilde ölü bulundu

FATİH'te yalnız yaşayan Zülay Öz evinin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta meydana geldi.

5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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